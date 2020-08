García Román: "La próxima temporada debe ser la de la consolidación"

Este jueves saltó la noticia en el fútbol sala nacional al conocerse que la Federación Española (RFEF) impedía la disputa de amistosos veraniegos por no disponer de un protocolo contra el coronavirus. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad acató la decisión del ente organizador de este deporte y suspendió su primer compromiso, previsto el 12 de agosto ante el UMA Antequera.

Pero 24 horas después el presidente del Córdoba, José García Román, ha mandado un duro mensaje a la entidad presidida por Luis Rubiales en los micrófonos de la Cadena COPE Córdoba. García Román ha reconocido que "nos preocupa la decisión" de la Federación porque "adquiere la potestad de organización que tenía la LNFS y, luego, comete fallos tremendos como este".

El presidente del equipo blanquiverde acusa a la Federación de poner al fútbol sala "de conejillo de Indias" al empezar la Liga el 5 de septiembre, antes que ningún otro deporte. Además, a menos de un mes para el arranque de la competición, "llega la hora de jugar amistosos y no nos dan permisos porque no tienen un protocolo para su disputa".

"No hay calendario de Liga, no sabemos contra quién jugaremos en la primera jornada y eso no se puede entender de un organismo tan importante como la Federación Española", denuncia García Román, quien considera que la imagen del fútbol sala español y de la LNFS, tan importante a nivel internacional, queda "socavada".

Los carnés de simpatizante, una "decisión muy dura"

El Córdoba Patrimonio logró otro éxito a nivel social al conseguir este jueves agotar los 800 carnés de simpatizante lanzados cuatro días antes. Sin embargo, su presidente asegura que la decisión de expedir solo 800 carnés "ha sido muy dura", ya que "venimos de tener más de 2.000 abonados, pero ante las actuales circunstancias la Junta solo permite meter 800 personas en Vista Alegre".

El carné permitirá que "devolvamos a los aficionados el apoyo que nos dan y que puedan entrar a los partidos a la mitad de precio; ha tenido buena acogida y en apenas cuatro días se han acabado", ha comentado García Román, contento por la respuesta de la afición.

"Este año debe ser el de la consolidación"

"Nuestro tope, siendo realistas, es no pasar problemas. Este año debe ser el de la consolidación en Primera, no pasar problemas para mantenernos sería un éxito importante". Así de claro se muestra el máximo mandatario del Córdoba Patrimonio al ser cuestionado por el objetivo de la próxima temporada 2020/21.

Haciendo énfasis en que "hay clubs por encima con presupuestos astronómicos y sponsors de grandes clubs de fútbol que amparan a los de fútbol sala", García Román cifró en "10 equipos" los que compiten en el primer escalón, aunque "nosotros seguimos nuestro proceso, somos un club muy joven, si nos consolidamos es para estar muy orgullosos".

El crecimiento del equipo blanquiverde llegará poco a poco aunque, eso sí, "ojalá demos la sorpresa y juguemos la Copa de España o el play off por el título, pero a día de hoy hay 10 equipos por encima".