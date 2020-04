Coronavirus: Julia Figueroa tendrá que esperar a junio de 2021 para sellar su billete a Tokio

La crisis del coronavirus no para de dar aplazamientos en el calendario de la judoca cordobesa Julia Figueroa. Tras lograr el pasado 21 de febrero un bronce en el grand slam de Düsseldorf, le empezaron a llegar las suspensiones a esta deportista que hoy cumple 29 años. Primero no pudo ir al grand prix de Marruecos. Posteriormente anunció la Federación Internacional de Judo (FJI) la cancelación de todos los eventos hasta el 30 de junio, lo que le dejó también sin el Europeo. El aplazamiento por un año de los Juegos Olímpicos ha provocado que ya no tenga ninguna competición mundial hasta el mes de septiembre, con la disputa del grand prix de Croacia. Las primeras competiciones realmente de nivel no aplazadas todavía son los grand slam de Abu Dhabi (22 al 24 de octubre) y Brasilia (24 y 25 de octubre), dentro de más de seis meses. El Europeo de Praga ha sido programado ahora para los días 8 al 10 de noviembre que sería su penúltima competición importante del 2020, antes de encarar el grand slam de Japón del 11 al 13 de diciembre.

Julia Figueroa está pendiente de sellar su clasificación para los Juegos de Tokio, pese a que la tiene bastante encarrilada. Actualmente es la número 4 del ránking olímpico con 4.407 puntos y su máxima rival es la también española Laura Martínez, que ocupa el octavo lugar con 3.578, pues solo podrá viajar una española a Tokio por peso. La FJI ha modificado ya en dos ocasiones la fecha de conclusión de la fase para clasificarse para los Juegos. De la fecha inicial del 31 de mayo de este año, pasó primero al 30 de junio del 2020 y posteriormente al 29 de junio de 2021, por lo que todavía hay tiempo y pruebas para seguir sumando puntos. La FJI tendrá en las próximas semanas que anunciar de cual manera modifica el sistema de puntuación del ránking olímpico.

La cordobesa buscará su segunda clasificación para los Juegos Olímpicos, pues ya participó en 2016 en Río, cita en la que perdió en el primer combate del peso de -48 kilos.

After IOC decision to postpone @Tokyo2020 the International Judo Federation is analyzing the available solutions and possibilities for defining a new qualification system. READ FULL LETTER from @MariusVizer https://t.co/GLLgLi69nA