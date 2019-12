Los clubs deportivos dan por perdidas las ayudas municipales y pintan una "situación muy negra"

Se deberían de establecer controles mas exhaustivos sobre estos clubes y asociaciones, no por el hecho de que se dediquen a una labor educativa y deportiva no se debería de mirar para otro lado. La realidad hoy en día es que la mayoría de estos clubes y asociaciones deportivas lo que es la base hablo de niñ@s hasta la edad senior lo sufragan en gran parte padres/madres con las cuotas que van directamente a sus cuentas sin pasar por ningún tipo de control fiscal, asi como las empresas que se publicitan, etc. Como aquí de lo que se habla es de niñ@s, no deberían de usarl@s para manifestarse, ya que como he dicho sus progenitores son los que sustentan esa formación. Subvenciones todas las que se quieran y las que se necesiten, siempre y cuando haya mayor control sobre estos clubes, como cualquier empresa, impuestos sobre sus beneficios y no un descontrol tremendo para que mas de un@ se lucre en exceso. No quiero crear un debate , pero no se deben de permitir subvenciones por conceptos que ya pagamos los padres/madres, como equipaciones, viajes, campeonatos de Andalucia y de España, etc, etc. No obstante, si digo que fomento del deporte Escolar en Córdoba por parte del ayuntamiento, TODO EL QUE SEA, pero con un control mas fuerte sobre el dinero de estos clubes para que algun@ se lucre en exceso.