Artuñedo y Martos dominan en dobles

La pareja española formada por Andrés Artuñedo y Sergio Martos se adjudicó el cuadro de dobles del Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado de tenis, tras superar en una igualada final al dúo formado por el colombiano Eduardo Struvay y el francés Mick Lescure 7-6 (7-4) y 7-5 en una hora y 24 minutos.

Artuñedo, que ya había ganado en Pozoblanco el cuadro individual en 2013 y era vigente campeón por parejas, reeditó su éxito en dobles, aunque para ello tuvo que doblegar al que era su compañero en la edición de 2018, el jugador francés Mick Lescure.

Martos y Artuñedo encarrilaron la final tras un largo e igualado primer set, que duró 45 minutos y se resolvió en un ‘tie break’, en el que la pareja española aprovechó una mínima ventaja obtenida para cerrar la manga. Antes había tenido que rehacerse a un ‘break’ en contra (2--3) y a la mayor efectividad con su saque del dúo franco--colombiano que, pese a sumar cuatro dobles faltas, se mostraba más fiable con su primer ser servicio. Artuñedo y Martos tuvieron sus opciones al resto para haber cerrado antes la manga, pero no las aprovecharon y tuvo que ser el ‘tie break’ el que marcara las diferencias entre ambas parejas.

En el segundo set se mantuvo la misma tónica y, tras dos juegos de tanteo, la pareja hispana dispuso de su primera bola de ‘break’, que como en el primer set, salvaban sus rivales, en este caso Struvay. Una situación que se repitió en el siguiente juego y esta vez fue Artuñedo, con un saque directo, el que resolvía la difícil papeleta.

A la segunda no fallaron. Con saque de Lescure, Artuñedo y Martos romperían y consolidarían a continuación su ventaja para llevar el partido hasta un 5-4, con saque de Martos, que parecía definitivo. Pero ahí, Struvay se mostró colosal al resto y, tras una doble falta del balear Martos, el partido llegó a un cinco iguales que presagiaba un nuevo ‘tie break’. No duraría mucho la incertidumbre, pues en el siguiente juego, con servicio de Mick Lescure, los españoles tomarían de nuevo ventaja y, esta vez, no la desaprovecharían.

Tras este triunfo, Artuñedo y Martos suman 20 puntos en el ránking de la ATP, mientras que Struvay y Lescure añadirán 12 puntos cada uno.

La final del cuadro individual tendrá lugar hoy a partir de las 21.00 horas en la pista Fabián Dorado. El duelo por el título lo disputarán los ganadores de las semifinales Kravchuk (Rusia)-Vivero (España) y Roumane (Francia)-Marchenko (Ucrania).