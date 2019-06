Trump y Xi Jinping se dan otra tregua en la guerra comercial

Nueva patada al balón hacia adelante. El presidente de EEUU, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, han acordado en Osaka (Japón), en una reunión al margen del G-20, darse una nueva tregua en la guerra comercial que enfrenta ambas potencias desde hace un año

La reunión que han mantenido ambos líderes en Osaka no ha servido para anunciar la paz (en forma de acuerdo comercial). Nadie lo esperaba tampoco. Pero al menos no se ha saldado con un recrudecimiento de la guerra. Lo que se acordado es una tregua por un espacio de tiempo aún sin precisar y dos compromisos iniciales: EEUU no impondra nuevos aranceles a las importaciones y China aumentará sus compras de productos agrícolas estadounidensese.

Además la Casa Blanca permitirá a las empresas estadounidense que vendan productos al fabricante chino Huawei, según ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump. en rueda de prensa poco después de reunirse con Xi Jinping en un encuentro que calificó de "excelente".

Mientras tanto, "vamos a trabajar con China para ver si podemos llegar a un acuerdo", afirmó el estadounidenses. "Si podemos llegar a un acuerdo será un evento histórico", avanzó.

El 'alto el fuego' acordado entre ambas potencias poco antes de la finalización de la cumbre de los países más ricos del mundo y las principales economías emergentes, pone un broche de esperanza al cierre de reunión del G-20 que los mandatarios han celebrado durante dos días en la ciudad portuaria de Osaka, en Japón.