"Múltiples fallecidos" en un tiroteo en un centro comercial en Tejas

La violencia de las armas de fuego que plaga Estados Unidos ha cobrado forma este sábado en otro tiroteo, esta vez en un supermercado Walmart y en Cielo Vista, un centro comercial contiguo, en la localidad fonrteriza de El Paso (Tejas). Las autoridades han hablado de "múltiples víctimas" y aunque de momento no se han facilitado cifras oficiales de fallecidos ni heridos KTSM9, la cadena local de NBC, ha informado de que una fuente policial les ha confirmado 18 muertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha colgado un mensaje en Twitter en el que ha hablado de "terribles tiroteos" y ha asegurado que hay "muchos muertos".

El sargento Robert Gomez, portavoz de la policía local, ha asegurado que hay un sospechoso en custodia. Antes el alcalde de El Paso, Dee Margo, había hablado de tres detenidos. Según declaraciones realizadas por el vicegobernador de Tejas, Dan Patrick, a Fox News, el arrestado es un joven de 21 años. Y KTSM ha facilitado dos fotos del sospechoso entrando en el Walmart con el rifle.

En la imagen se ve a un joven blanco que lleva un arma larga, que el sargento Gómez ha definido como un rifle. Va vestido con pantalones de cargo, camiseta negra, y unos grandes auriculares cubriéndole los oídos. Vanessa Saenz, testigo del tiroteo que ha hablado con Fox News, había hecho una declaración similar del joven que vio disparando.

La policía local empezó a recibir llamadas alertando de un tiroteo sobre las 10 de la mañana, hora local (las 18.00 en horario peninsular. Walmart, una gran superficie con precios accesibles, estaba llena y con fuerte presencia de niños y familias que realizan compras para prepararse para el curso escolar, que en la ciudad empieza el lunes 12. La policia de El Paso ha hecho un llamamiento urgente pidiendo donaciones de sangre.

Las redes sociales y los medios se han llenado de vídeos grabados dentro del establecimiento durante el tiroteo y en la posterior evacuación. En uno de ellos, se escuchan los disparos.

VIEWER VIDEO: The sound of gunfire as Cielo Vista Walmart shoppers hide under tables near the entrance. #EPShooting pic.twitter.com/koKuvrFNh3