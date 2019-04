El líder del Estado Islámico reaparece en vídeo por primera vez en cinco años

El líder del Estado Islámico, Abú Bakr el Baghdadi, también conocido como califa Ibrahim, ha reaparecido por primera vez en cinco años en un video de propaganda publicado por el grupo armado en el que clama venganza por el asesinato y el encarcelamiento de sus militantes. La grabación ha sido distribuida por el aparato de propaganda del EI y es el primer vídeo de El Baghdadi desde el que fue difundido en julio del 2014 cuando, tras conquistar Mosul, dio un sermón en la mezquita Al Nuri de Mosul. Baghdadi hace referencia a acciones militares del mes pasado, algo que parece legitimar la autenticidad del vídeo, datado en abril.

La grabación muestra a El Baghdadi departiendo con otros líderes terroristas, que aparecen con el rostro pixelado. "El Baghdadi habla sobre la guerra contra los cruzados y sobre el fin de la batalla de Baghdouz último reducto del EI en Siria, lo que indicaría que se ha grabado recientemente", explica Rita Katz, responsable de SITE. Además, El Baghdadi felicita a los autores de los atentados en Sri Lanka y sostiene que es una venganza por lo ocurrido en Baghdouz.

Ascenso

Desde hace cinco años atrás y hasta hoy, de El Baghdadi solo se habían difundido grabaciones de audio. En al menos dos ocasiones se le dio por muerto en bombardeos de la coalición occidental contra ese grupo terrorista. El terrorista se refiere en pasado a la lucha de Baghouz, el último bastión de EI en el este de Siria, que terminó el mes pasado. "La batalla por Baghouz ha terminado", dice con una barba gris tupida y un arma de asalto cerca.

La grabación ha sido descubierta por el grupo de inteligencia SITE, un instituto de investigación israelí especialista en yihadismo, que informa de que el líder islamista también habla sobre los atentados en Sri Lanka que mataron a más de 250 personas el domingo de Pascua.

1) BREAKING: #ISIS’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn