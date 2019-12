El caso de la presunta violación a Carlota Prado en 'Gran Hermano' salta nuestras fronteras y ya ha llegado a la BBC, 'The New York Times' y la CNN.

La pieza de la BBC titulada 'Cómo 'Gran Hermano' le falló a la concursante Carlota Prado en un presunto caso de abuso sexual en España' recoge todo lo ocurrido el 4 de noviembre del 2017 en la casa de 'GH'. "La situación recuerda de forma incómoda al argumento de un capítulo de la serie distópica Black Mirror", se puede leer en el texto.

La cadena británica también incluye entrevistas a la diputada Beatriz Gimeno (Unidas Podemos) en la Asamblea de Madrid, y a Elena Hermo, psicóloga en la asociación ADAVAS (Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género)."Hay una doble victimización porque no solo se da cuenta, sino que la forma en que se trata es pública. Independientemente de si se transmitió, fue filmada cuando se enteró frente a todos los trabajadores y el personal que hacen el show ", afirma Hermo en la BBC.

El escándalo también ha llegado al 'The New York Times', dónde apareció en la portada de su edición digital una noticia en la que se leía: 'El 'Gran Hermano' de España es acusado de grabar una agresión sexual y hacérsela ver a la víctima'. En este artículo el diario estadounidense explica lo sucedido y añade la fuga de anunciantes después de que numerosas marcas hayan decidido dejar de promocionar sus productos durante los cortes publicitarios de 'GH VIP', ahora en emisión.

"CONTROVERTIDA LEY DE ESPAÑA"

Gregorio Gómez Mata, director de Alma, un grupo que lucha contra la violencia de género, comenta en el artículo del 'The New York Times': "Lamentablemente, Gran Hermano mantiene altos niveles de audiencia, lo que nos dice mucho sobre nuestra sociedad". El medio también se hace eco de una de las grandes protestas de las mujeres en los últimos tiempos en España contra sentencias judiciales que han considerado injustas, como el 'caso de Manresa'. "Fueron los autores condenados por el abuso sexual a una niña inconsciente de 14 años en la ciudad de Manresa, pero no por el delito más grave de violación, porque el tribunal dictaminó que no habían usado la violencia", afirma el diario.

Por su parte, la CNN explica en que consiste el formato de 'Gran Hermano' y relata lo sucedido con Prado. El medio también hace hincapié en diversos casos de agresión sexual en los últimos años y hace mención a la "controvertida ley de España" en la que "las relaciones sexuales no consensuadas en las que no se usa la violencia o la intimidación se acusan de abuso sexual, y no el cargo más grave de violación".