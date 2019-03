La noche de sexo de las spice Mel B y Geri

Después de 25 años de rumores y a pocos meses de que vuelvan a salir de nuevo de gira (sin Victoria Beckham, que les deseó mucha suerte pero que no contaran con ella), Mel B ha hecho público que tuvo un encuentro lésbico con su compañera Geri Halliwell allá por los años 90, cuando las Spice Girls se lanzaron y, de hecho, conquistaron el mundo.

Mel B, de 43 años, ha hecho esta confesión durante una entrevista para el programa Life Stories (ITV) y cuando el presentador le preguntó si alguna vez mantuvo relaciones sexuales con alguna de sus compañeras: «Sí, todas dormíamos en la misma cama, pero acostarse de esa manera no fue algo que hiciéramos todas». Cuando el periodista insiste en que le aclarase si «se acostó de esa manera» con Geri Halliwell (la Spice pelirroja, y desde el 2015 felizmente casada con el patrón de la Fórmula 1 Christian Horner), Mel B contestó que sí: «Ella va a matarme por esto porque ahora tiene una vida lujosa en su casa de campo con su marido, pero es un hecho. Simplemente ocurrió. Nos reímos de ello, y ya está»

«DIVERTIDO» / El periodista quiso saber con qué frecuencia, pero Mel B zanjó el tema. «Deténganse, pervertidos, solo ocurrió una vez. Y espero que cuando a Geri le hagan esta pregunta, que ojalá sea dentro de poco, no lo niegue porque fue algo divertido».

Calcula el diario británico The Sun que dicho encuentro sexual pudo haber tenido lugar a mediados de los 90, cuando las Spice se mudaron juntas a una casa en Maidenhead (Inglaterra). El mismo tabloide también explica que justo después de grabar esta entrevista, Mel B entró en pánico y llamó a su compañera para disculparse. «La gira es dentro de dos meses y no quería que nada la pudiera comprometer, porque había miedo real a que el marido de Geri se enfadara por ello y acarrease serios problemas», ha explicado una fuente a The Sun sobre Christian Horner, el expiloto y director de la escudería de Red Bull, con el que se casó Geri hace cuatro años.

Melanie Chisholm, Mel C, que estaba entre el público mientras se grababa la entrevista el pasado viernes por la noche, contestó ojiplática: «Todo esto es nuevo para mí».

Mel B, que se divorció del productor de cine Stephen Belafonte hace un par de años después de un turbulento matrimonio que duró una década, ha explicado recientemente su caótica espiral de sexo y drogas en la autobiografía ya publicada y titulada Brutally Honest. (Brutalmente honesta).

De sobras era conocida la tirante relación con Geri. En 1998, ya se rumoreaba que ambas tenían muchas discusiones por culpa del vestuario, algo que vuelve a ser fuente de conflicto ahora, con la nueva gira, ya que la pelirroja del grupo no está de acuerdo con que rescaten del baúl de los recuerdos los minúsculos conjuntos que vestían en los años 90, cuando entonces eran una veinteañeras y vendieron 85 millones de discos hasta que se separaron en el 2000 y no volvieron a juntarse hasta la clausura de los Juegos Olímpicos celebrados en Londres en el 2012.

La noche con Geri no ha sido la única experiencia lésbica de Mel B, que se ha casado en dos ocasiones y es madre de tres hijos.

En el mismo programa televisivo explicó ante las cámaras: «Te enamoras de quien te enamoras. Simplemente no tengo ninguna preferencia. Tuve una gran experiencia con una mujer durante cinco años y eso me mostró que hay otras opciones por ahí».