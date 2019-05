Jude Law se casa en privado con Philipa Coan

No ha sido en un castillo en Francia como se dijo sino en el centro de Londres y con la presencia de un puñado de familiares cercanos. El actor Jude Law, de 46 años, se ha casado con la psicóloga Phillipa Coan, de 32 años. Según 'The Sun', el enlace se ha celebrado en el Old Marylebone Town Hall. Phillipa con un vestido corto en color marfil y un tocado haciendo juego y el actor con un traje azul, con sombrero y zapatos azul claro. A la salida, ya con las alianzas en la mano, la pareja no se ha detenido ni siquiera para posar para los medios británicos que se habían enterado de su boda y les esperaban a la puerta.

El protagonista de la serie 'El joven Papa' -de la que ahora está rodando la continuación estuvo casado anteriormente con Sadie Frost, con quien tuvo tres hijos, Rafferty, de 22 años, Iris, de 15 y Rudi de 13. Un matrimonio al que Frost aportó otro hijo, Sadie Finlay, de 24 años. Después mantuvo una larga relación con la actriz Siena Miller con quien rompió después de que se conociera el romance que tenía con la niñera de los hijos del actor. Aunque la pareja se dio una segunda oportunidad, terminaron por separarse definitivamente y fue entonces cuando Law comenzó una nueva relación la la modelo Samantha Burke, con quien tiene otra hija, Sophia, de 9 años. Después empezó su relación con quien hoy es su mujer, Phillipa Coan, pero su noviazgo también tuvo un período de pausa durante el cual Jude Law tuvo otra hijo con Catherine Harding.