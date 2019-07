Guerra de Taylor Swift y Bieber

Taylor Swift y Justin Bieber se han declarado la guerra a través de las redes sociales. Ambos artistas han protagonizado el primer culebrón veraniego, desatado tras de la compra del catálogo musical de la reina del pop country por parte del mánager del canadiense, Scooter Braun, lo que ha disgustado a la cantante. A raíz del conflicto, otros artistas se han posicionado en uno u otro bando.

La polémica se inició con la adquisición de Braun de Big Machine, la discográfica en la que Swift publicó seis discos (con algunas de sus canciones más conocidas), por 300 millones de dólares. Aunque el año pasado la cantante se desligó de la firma, ahora ha denunciado que Big Machine la chantajeaba con la idea de que para recuperar un álbum tenía que sacar uno nuevo.

«Durante años, pedí y rogué tener una oportunidad para poseer mi trabajo. En cambio, me dieron una oportunidad de firmar de nuevo con Big Machine Records y ganarme un álbum cada vez que yo estrenara un nuevo disco. Decidí no hacerlo porque sabía que una vez firmara el contrato Scott Borchetta vendería la discográfica, vendiéndome así a mí y a mi futuro. Tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar atrás mi pasado. Música que escribí en el suelo de mi dormitorio y vídeos sobre los que soñé y que pagué con el dinero que gané actuando en bares y clubs y, después, en arenas y estadios», explica la cantante. «Supe de la compra de mis copias maestras por parte de Scooter Braun cuando era anunciado al mundo. Todo en lo que pude pensar es el bullying incesante y manipulativo al que me sometió durante años», continúa.

Las palabras de Swift desencadenaron una rápida reacción por parte de otros artistas. Uno de los primeros fue Justin Bieber. «Scooter siempre te ha protegido, desde los días en los que tú me dejaste muy agradecidamente actuar antes de tus conciertos. Conforme han pasado los años, no hemos cruzado caminos y no hemos podido comunicar nuestras diferencias, dolores y frustraciones. Que hayas recurrido a las redes sociales para que la gente odie a Scooter no es justo. ¿Qué tratabas de conseguir publicando ese blog? Me parece que lo hiciste para conseguir la compasión de la gente. También sabías que si publicabas eso, tus fans harían bullying a Scooter», dice.

«De cualquier forma, una cosa que sí que sé, y es que Scooter y yo te queremos. La única forma de resolver este conflicto es a través de la comunicación. Así que los tomas y dacas on line no creo que resuelvan nada. Estoy seguro de que Scooter y yo querríamos hablar contigo y resolver cualquier conflicto, dolor o sentimientos que deban ser atajados (...). Normalmente, no refuto cosas como esta, pero cuando tratas de pintarrajear a alguien que quiero, eso es cruzar la línea», finaliza Bieber.

Demi Lovato también ha salido en defensa de Braun: «He tratado con gente mala en la industria y Scooter no es uno de ellos. Por favor, deja de arrastrar a las personas. Hay suficiente odio en este mundo tal como es», dice la cantante.

A favor de Swift se ha posicionado la cantante Halsey: «Me revuelve las tripas pensar que no importa cuanto poder o éxito pueda tener una mujer porque siempre será susceptible de que venga alguien a hacerla sentir menos poderosa», dice. Otras artistas que han defendido a Swift son Cher, Katy Perry e Iggy Azalea.