El futuro de Farruko está entre ir a prisión o seguir con su carrera musical

El cantante Farruko aseguró en Miami, EEUU, que afronta "tranquilo" su situación judicial y confía en que se puedan "solucionar los errores del pasado" para poder "seguir cantando y triunfando en la música".

"No he robado a nadie, simplemente fue un error que cometí. Respeto la ley, respeto sus razones, estoy cumpliendo con mi libertad condicional, estoy trabajando, tranquilo y positivo", comentó el puertorriqueño durante un encuentro con la prensa en esta ciudad del sur de Florida con motivo de la reciente publicación de su nuevo disco, "Gangalee".

El próximo 13 de junio el cantante comparecerá en un juzgado federal en Puerto Rico tras declararse en marzo culpable de los cargos que pesan en su contra, luego de intentar pasar la aduana de San Juan sin declarar más de 50.000 dólares. Los hechos, ocurridos el 4 de abril de 2018 tras desembarcar de un vuelo privado procedente de República Dominicana, podrían suponerle años de cárcel al artista, uno de los máximos exponentes de la música urbana.

ABUSAN DE LOS FAMOSOS

"Todavía quedan cosas por resolver, quizás termine con una probatoria de varios años o puedo terminar en la cárcel de nuevo, eso queda en las manos de Dios, del juez y de los abogados", confesó visiblemente emocionado.

El artista, que pasó dos días en la prisión cuando fue detenido y por orden del juez ya no lleva grillete electrónico, lamentó que "se abuse más de las figuras públicas a la hora de juzgarlas, ya sea por el morbo o por las noticias que genera".

"Se está volviendo como una moda. Cada figura pública que comete un error, como cualquier persona, la noticia se hace más grande y al final del día son seres humanos que tienen que tener el mismo derecho y han de ser juzgados por igual", subrayó.

Mientras cumple con su libertad condicional y a la espera del juicio, el cantante ha aprovechado para presentar a los medios su octavo álbum de estudio, en el que quiso "rescatar el estilo de Farruko y de los caribeños", por lo que ha combinado la música urbana y el reggae con los ritmos más tropicales.

SU NUEVO ÁLBUM

Sobre el título del disco, que fue publicado el pasado 26 de abril, el intérprete comentó que usó un término que significa "guerrero en lenguaje rastafari", una palabra que lo define "muy bien" por todo lo que ha pasado en su vida. "Me identifiqué mucho con su nombre y con el significado, me llamó la atención y me basé en eso para crear el álbum", agregó.

Para este trabajo, el artista cuenta con las colaboraciones de otras grandes estrellas de la música urbana y el reguetón, como Bad Bunny, Anuel AA, Pedro Capó, Manuel Turizo o Zion & Lennox. Recientemente, Farruko ha vuelto a generar gran polémica por una canción interpretada junto a Don Omar y cuya letra hace alusión al consumo de marihuana, del que el boricua se ha mostrado partidario, tanto con fines medicinales como recreativos.

Alegó que en la sociedad actual "hay mucho desconocimiento" por "la presión que han ejercido los gobiernos sobre su comercialización" y agregó: "No conozco a nadie que se haya muerto por consumir cannabis y sí por tabaco", afirmó el cantante. Farruko espera poder realizar una gira de conciertos por Estados Unidos, América Latina y Europa en los próximos meses, aunque, de momento, su futuro es incierto a la espera de la resolución de su caso judicial.