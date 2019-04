La felicitación de Pascua de los Obama

Durante los años que ocuparon la Casa Blanca, Barack Obama y su mujer, Michelle, solían invitar a su residencia presidencial a niños y padres para participar en la carrera de los huevos de colores de Pascua, una tradición a la que la primera dama imprimió su sello personal promocionando el ejercicio y la comida saludable. Y en la que en más de una ocasión se les pudo ver de lo más entregados narrando cuentos a sus pequeños invitados.

Ahora ya no son la pareja presidencial de EEUU, pero continúan celebrando estas fiestas, algo que han querido compartir con sus seguidores.

El exmandatario, de 57 años, ha publicado en Twitter una idílica foto familiar, en la que ni siquiera faltan sus dos perros, con una felicitación por estas fiestas.

To all who celebrate today, happy Easter from our family to yours! On this day of rebirth and renewal, let’s recommit to love and serve our brothers and sisters, especially those in need, in every way we can. Have a great day, everybody. pic.twitter.com/BtMyWebGLw