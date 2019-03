Dos víctimas de Michael Jackson hablan con Oprah Winfrey

Dos de las personas que han acusado públicamente de que Michael Jackson les agredió sexualmente han explicado ante las cámaras de televisión las razones por las que no lo han hecho público hasta ahora, y a través de 'Leaving Neverland', un duro documental que la plataforma estadounidense HBO estrenó el pasado domingo, 3 de marzo.

En España, la plataforma Movistar+ ha anunciado que lo emitirá, en dos entregas los próximos sábados 9 y 16 de marzo.

El documental se centra en James Safechuck, de 41 años, y Wade Robson, de 36, quienes explican cómo el cantante los violó repetidamente. La entrevista con estos dos hombres se ofreció también en la HBO, tras el estreno de la segunda parte del documental (el lunes, 4), y la realizó una de las grandes estrellas de la televisión de EEUU, Ophra Winfrey, quien realizó varias interviús en exclusiva con Jackson.

HBO shared the first trailer for #LeavingNeverlandpic.twitter.com/aaKi8coXOC