Carmen Calvo agota su camiseta feminista

Salió en todas las televisiones. En todas las fotos. La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo lució una camiseta de la firma Mango con un claro mensaje feminista la noche de la victoria del PSOE. La mano derecha de Pedro Sánchez lanzaba al mundo un mensaje en inglés: "Yes, I am a feminist'. La prenda con la que la cordobesa de 61 años apareció victoriosa en la tarima instalada en la calle Ferraz de Madrid se ha agotado en la página web de la firma catalana en menos de 24 horas. Cuesta 17'99 euros y es de suponer que en fechas próximas la firma catalana vuelva a poner en circulación una nueva remesa.

"La camiseta la tengo de hace mucho tiempo, la habrá visto más gente. No fue algo premeditado, buscaba una camiseta blanca y me pareció bien", aseguró la vicepresidenta en el programa 'Al rojo vivo'. Efectivamente, y a pesar de que Calvo afirma que la elección de la camiseta no fue premeditaba, el mensaje ("Sí, soy feminista") se ajusta a la perfección al discurso de la ministra de Presidencia. "Las mujeres de este país son una parte brillante de la democracia española", declaró.

Como sobreprenda, Carmen Calvo seleccionó un traje chaqueta. En este caso, estampado con cuadros de vichy. Se trata de un dos piezas de Zara, un conjunto que combinan a la perfección el rojo y el blanco. El precio del blazer es de 39'95 euros y el del pantalón, 25'95 euros. Este traje del buque insignia del gigante Inditex también ha agotado existencias.

Carmen Calvo participó también de forma activa en la campaña La mujer que llevo fuera, vistiendo uno de los trajes tuneados por el artista Ernesto Artillo. "La igualdad entre hombres y mujeres debe ser el principio natural de la demoncracia", defendía.