Ronaldo: "Ha sido mágico, para esto me fichó la Juve"

"Fue una noche especial, muy especial. Es un motivo de orgullo, no hemos ganado nada pero estamos en el buen camino. La Juve me ha contratado para eso. Ha sido una noche mágica". Cristiano Ronaldo, la estrella del equipo italiano, estaba exultante por sus tres goles.

Tres goles que eliminaron al Atlético y, de paso, le sirvieron también para lanzar un contundente mensaje al Madrid. Y a Florentino Pérez. El club que lo vendió por 100 millones de euros el pasado verano porque el presidente no quería complacer sus demandas salariales.

IMITANDO A SIMEONE



Se fue a Turín y a punto de iniciarse la primavera ha alcanzado la cima que buscaba. Tres goles que le devuelven al gran escaparate de la Champions después de haber firmado un solo tanto en las anteriores jornadas europeas.

Una vez acabó el partido, Cristiano se dirigió a la grada donde estaban los aficionados de la Juve. De manera obscena, con sus brazos hacia arriba, como si estuviera haciendo el amor con alguien, el portugués replicó, pero de manera mucho más soez, lo que hizo Simeone en el Calderón hace tres semanas.

"Seguramente lo ha hecho mostrando su espíritu a su gente", dijo el entrenador del Atlético sin querer entrar en polémica con Cristiano.

Brilló Cristiano, desapareció Griezmann. "Hemos elegido la peor noche para cagarla, me siento muy mal, me siento culpable porque no he entrado en el partido. 3-0 no te pueden hacer y sobre a todo a nosotros. No ha sido nuestro día", confesó el delantero francés del Atlético. "Han sido superiores ellos. Cristiano le tiene tomada la medida a todo el mundo. Hasta mi familia no sabe qué decirme ni yo tampoco a ellos".

Simeone admitió tan dolorosa derrota. No puso ninguna excusa. Tampoco podía. "Cuando uno no hace para pasar la eliminatoria, tiene que felicitar a su rival", ha dicho el técnico del Atlético, negando que sea su noche más dolorosa desde que está en el banquillo rojiblanco.

"Los chicos lo intentaron. En la ida hicimos un buen partido; en la vuelta, ellos. Estuvieron mejor en la agresividad, no pudimos encontrarnos con pasajes que nos permitieran alejarnos del agobio que nos provocaban. Ni por compromiso, ni por actitud, ni por trabajo. Nos ganaron porque fueron mejores".