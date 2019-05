Luis Suárez se defiende de las críticas

Pocas horas después de perder la final de la Copa del Rey, Luis Suárez emitía un comunicado en sus redes sociales para defenderse de las críticas que había recibido. El delantero ha recordado que tuvo que pasar por el quirófano "porque sufrió una rotura de menisco ante el Liverpool", alegando así que se "perdió la final en contra de mi voluntad".

Suárez ha indicado que "muchas cosas que se están diciendo son con mala intención y ponen en duda mi profesionalidad". El goleador uruguato ha recordado que no estaba pensando en la Copa América sino que la lesión de menisco que padeció en Anfield le hizo ser intervenido.

"He demostrado cada día desde que llegué a este club que estoy 100% involucrado" (Suárez)

"Quiero aclarar, en especial a todos los que parecen que hacer daño, que la lesión que me llevó a pasar por el quirófano no tiene nada que ver absolutamente con el cartílago", ha dicho Suárez en una larga carta púbica. "He demostrado cada día desde que llegué a este club que estoy 100% involucrado, que lo doy todo en cada entreno y en cada partido por este escudo".

#SIEMPREPROFESIONAL

En esa misiva, Luis Suárez ha aprovechado para dar las gracias a los servicios médicos del Barça por el "gran trabajo" que han hecho en su rodilla derecha. Empezó la temporada con molestias en el cartílago, pero "he logrado soportarlo sin ningún problema". Hasta que se rompió en Anfield. Acaba su mensaje con el hastag #SiempreProfesional.