El juez del caso Oikos no acepta al Girona como acusación particular

El juez que instruye el caso Oikos de amaños de partidos de fútbol ha rechazado que el Girona Fútbol Club pueda personarse como acusación particular en el caso, al no considerarlo como ofendido ni perjudicado por los hechos, pero sí que ha aceptado la personación del Real Valladolid.

En una providencia fechada el viernes y a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado Ángel de Pedro considera que el Girona "no tiene la cualidad de ofendido por el delito, al no ser titular del bien jurídico protegido, que es colectivo, la protección de la pureza de la competición deportiva cuando están juego intereses económicos".

También considera el juez que el club catalán no ostenta la cualidad de perjudicado por el hecho investigado, porque "no ha sufrido menoscabo directo como consecuencia del presunto amaño" del partido de la 38 jornada de la Liga, el que enfrentó al Valladolid y al Valencia. Y eso es porque "aunque no se hubiera influido en el desarrollo del juego", con cualquier resultado "no hubiera cambiado su posición en la clasificación", argumenta el juez.

LA PETICIÓN GERUNDENSE

El juez, no obstante, sí que acepta la personación del Real Valladolid, en concepto de acusación particular como perjudicado, pero igualmente como responsable civil subsidiario. El club catalán había solicitado que, por el presunto amaño del partido Valladolid-Valencia, se quitaran seis puntos al equipo pucelano y que o bien descienda a Segunda División o se admita de nuevo al Girona en Primera, que pasaría a tener veintiún equipos.

En la providencia, el juez aclara la situación del jugador del Getafe Samuel Sainz, a quien tiene por "comparecido y personado, en concepto de investigado por un presunto delito de corrupción entre particulares en relación con el deporte".