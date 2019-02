El desprecio de Bale

Fue la jugada del partido entre el Levante y el Madrid . La jugada del penalti que le permitió al Madrid llevarse los tres puntos. Iglesias Villanueva, el colegiado gallego, apreció penalti siguiendo las indicaciones del VAR en la acción de Doukouré sobre Casemiro. Fue su colega, el aragonés Jaime Latre quien le indicó que era la pena máxima, provocando la indignación del Levante, cuyo público ya había gritado tras el primer penalti "¡así, así, así gana el Madrid".

Marcó Bale, pero ni lo celebró. Al contrario, con un aspaviento se sacó de encima la felicitación de Lucas Vázquez. "No nos gusta opinar de los árbitros, nunca lo hemos hecho. Queremos que exista el VAR, lo dejamos para vosotros", ha explicado Emilio Butragueño, el representante del club blanco. "Conceptualmente el VAR es algo muy bueno para el fútbol", ha añadido.

Dokouré despeja el balón ante Casemiro en la jugada del penalti que propició el 1-2. / AFP / JOSE JORDAN

"¿Dos penaltis? El primero no lo he visto pero nos han dicho que es mano clara. El segundo estoy a 25 metros y he escuchado la patada", dijo Carvajal a Ricardo Sierra, el periodista de Movistar. "Si el VAR considera que es penalti, yo no valoro las decisiones. Si el árbitro y el VAR dicen que es penalti pues ya está. Otra vez nos ha perjudicado y no ha pasado nada", ha argumentado el defensa blanco.

La queja del Levante

Bale, sin embargo, eludió cualquier gesto de alegría a pesar del enorme valor de su gol. Hizo gestos de desprecio hacia alguno de sus compañeros, enfadado como está porque ha perdido su condición de titular. En el duelo ante el Levante apareció en la segunda mitad supliendo a Benzema.

"La jugada del segundo penalti por más que miro las imágenes no lo entiendo", ha argumentado Quico Catalán, el presidente del club valenciano. "Pita penalti muy rápido. Te sorprende que lo pite tan rápido. He visto 37 imágenes y me parece muy riguroso. No era penalti. Si buscamos contactos hay un balón largo a Morales en la que Carvajal no solo lo agarra sino con las piernas lo trastabillea. Me ha sorprendido el segundo penalti porque no hay un contacto. Si lo coge va directamente a una ambulancia, despeja ese balón... Lo roza".