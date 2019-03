Córdoba B y Algeciras, con las espadas en alto

La ciudad deportiva acogerá a partir de las 11.30 horas un duelo entre dos serios candidatos a ocupar los puestos de play-off de ascenso a Segunda B. Se tratan de Córdoba B y Algeciras.

El filial blanquiverde ha renacido desde el pasado febrero tras su última derrota en Utrera. A partir de ahí, cinco victorias en los últimos seis partidos y ha cedido solo un empate, ante el Xerez DFC el día que se desencadenó la dimisión el técnico Juan Marrero, aunque debido a que debía abonar esa cláusula de 500.000 euros y por desconocimiento de la misma, finalmente tanto el propio Marrero como el club han acordado que siga dirigiendo al segundo equipo blanquiverde hasta final de temporada.

Volviendo al partido, el preparador valenciano no podrá contar con Miguel Ángel, Llamas y Marco Rosa. Los dos primeros por lesión y el último, al tener que cumplir ciclo de amonestaciones. En cambio, Kevin Bautista podrá ser de la partida al no ir convocado con el primer equipo para el duelo ante el Extremadura. Por otro lado, el conjunto del campo de Gibraltar fue el primero que doblegó al Córdoba B esta temporada. De hecho, los algecireños no conocen la derrota en 2019, pues han ganado seis duelos y han empatado cuatro. En definitiva, duelo de altos vuelos.