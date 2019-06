Cazorla: "Mi objetivo solo era volver a jugar al fútbol, la selección era impensable"

Cuatro años después de su última llamada con la selección, Santi Cazorla compareció con esa sonrisa suya característica, casi disimulada, pero incontenible, sobre todo después de volver a estar una convocatoria de España tras la lesión de tobillo que le tuvo dos años apartado del máximo nivel y casi le retira del fútbol.

“En 2017 hubiera dicho que ésto era impensable. Mi único objetivo era volver a jugar al fútbol y la selección era un sueño muy lejano”, reconoció el centrocampista. “En esos dos años he pensado en dejarlo, he pasado momentos muy complicados en lo físico y en lo mental, pero lo único que podía hacer era intentarlo y, por suerte, ahora puedo disfrutar. He sacado muchas positivas de ese calvario y ahora tengo la recompensa de volver a la selección”, aseguró Cazorla.

El jugador del Villarreal, orgulloso de su vuelta al máximo nivel, reivindicó que su convocatoria no es un premio a su recuperación un brindis al sol. “Es más especial por haber pasado la lesión, pero el cuerpo técnico que me ha transmitido que estoy aquí por mi nivel y rendimiento deportivo. Mi llamada es un ejemplo para que la gente de mi edad no tenga que descartar venir con la selección”, comentó el medio de 34 años..

La llamada de la ilusión

“Me costó asimilarlo, no me lo creía. Fue todo un shock”, aseguró un Santi Cazorla que no pudo decidir entre las dos convocatorias más importantes en su carrera, una antes de la Eurocopa 2008 y otra ahora. “Con Luis Aragonés fui a una Euro sin haber jugado antes con la selección, pero ahora ha sido tan inesperada que he tenido la ilusión de la primera vez”, dijo el asturiano, antes de valorar la nueva etapa del combinado nacional con precaución: “La selección está capacitada para conseguir grandes cosas, pero lo que se consiguió en el pasado es muy difícil”, puso de manifiesto.

Después de dos victorias en el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, ante Noruega y Malta, España jugará en Islas Feroe (viernes, 20.45h) y en el Bernabéu ante Suecia (lunes, 20.45 h.). En la primera sesión de trabajo, todos los internacionales convocados han estado disponibles para un Robert Moreno que sigue al frente de la selección, mientras se alarga la ausencia de un Luis Enrique que, desde su casa, tiene señal de vídeo en directo de los entrenamientos para seguir de primera mano la evolución del equipo.