El Supremo devuelve a Batet el asunto de la suspensión de los electos presos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Una maniobra que hizo Batet y no le ha salido bién, no quería ponerse a mal con los independentistas, así que veremos que pasa, porque Pedro necesita el apoyo de ellos para ser investido, así que yo se de antemano lo que va a ocurrir, o por lo menos me lo imagino.