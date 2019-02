Casado aboga por un 155 que derive en procesos judiciales

El líder del PP, Pablo Casado, aboga por aplicar un artículo 155 en Cataluña más duradero y con un ámbito competencial extenso, a diferencia del que se aprobó en el 2017, y que además derive en procedimientos judiciales contra las resoluciones "injustas" del Govern, informa Efe.

En una entrevista con la agencia Efe, Casado repasa la actualidad política con continuas referencias a una legislatura que ve agotada y críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de cometer una "alta traición", por lo que no descarta presentar un moción de censura aparte de movilizar a la gente en las calles.

¿Qué le parece la figura del relator en las conversaciones entre la Generalitat y el Gobierno?



Creo que es la etapa más lamentable que recuerdo de las últimas décadas en España y se han traspasado todas las líneas rojas, la legislatura está completamente acabada y el Gobierno está deslegitimado para seguir un día más en La Moncloa.

El hecho de que se acepte una mediación entre una autonomía y el Reino de España es ignominioso para la historia de este país e inhabilitante para un presidente del Gobierno que tiene 84 escaños y que ha mentido, porque dijo que la moción de censura era para convocar elecciones.

Por tanto, en esto voy a ser muy serio, tiene que convocar elecciones de inmediato y, si no lo hace, no descartamos ningún mecanismo para forzarle a cumplir con su palabra y a escuchar el clamor de la sociedad española. Si no rectifica tendremos que llamar a los españoles a la calle, porque es la única fórmula que nos queda para que un presidente del Gobierno mentiroso y felón actúe de una vez en beneficio del mandado constitucional con el que juró su cargo.

¿Se refiere a convocar manifestaciones?



Por ahora, lo que le estamos diciendo es que tiene que convocar elecciones de inmediato porque lo que sabemos por la Generalitat es inadmisible. Se habla de mediación internacional o nacional, da igual, de negociar de tú a tú con una autonomía que además está en rebeldía y lo que quiere es destruir la unidad.

No podemos tener en la Presidencia del Gobierno a una persona que está demostrando actos de felonía directamente, es decir, está traicionando a España es una traición documentada. ¿Cómo se permite el lujo, un presidente con 84 escaños y los socios que tiene, como se atreve a traicionar a España, a su legalidad y su Constitución, a ultrajar al Rey de España admitiendo 21 medidas en las que se dice prácticamente que la Monarquía parlamentaria es ilegítima?

¿Entre las medidas que están dispuestos a tomar incluye la moción de censura?



No descartamos nada, porque lo que está pasando en España es lo más grave desde el golpe de Estado del año 1981. En España está habiendo un golpe al Estado, por eso hay un juicio al procés.

Lo que hemos visto desde el mes de agosto es la rendición del Estado y ahora mismo Sánchez reconoce que se le entregó un documento de 21 medidas en un encuentro en Pedralbes de tú a tú con un supremacista racista y fanático como (Quim) Torra.

Es tan grave que no descartamos nada, porque estamos ante una actuación de felonía, de alta traición a España, no se ha visto desde el 23F y parece que esté iluminado por escribir un libro o por ir a viajar con el Falcon o estar en Davos. ¿Considera que la oposición legítima, que le saca 50 escaños y una mayoría absoluta en el Senado, vamos a estar cruzados de brazos?

Esta persona es una calamidad (...), con un partido socialista residual que respeta ahora mismo a Pedro Sánchez y unos barones maniatados.¿Qué piensa el señor (Emiliano García) Page o el señor (Javier) Lambán de lo que hace Sánchez? ¿O los socialistas sensatos, el señor Guerra y González? No opina nada Zapatero porque hizo la misma felonía y la misma traición a España con los mismos nacionalistas en 2008. ¿Qué piensa el PSOE sensato de un presidente del Gobierno que está vendiendo España simplemente por un plato de lentejas y por un Falcon? Me gustaría que ese partido socialista pusiera pie en pared, como hizo en el Comité Federal que depuso a su secretario general, y que dejarán de intentar estar con sus baronías ahora en mayo a cambio de vender España a aquellos independentistas que lo que quieren es romperla.

¿Sigue creyendo que Sánchez es partícipe de un golpe de Estado, como le dijo en octubre?



No dije eso, dije que si no ponía orden en Catalunya estaba siendo responsable del golpe al Estado que se estaba produciendo en Catalunya y, si el Gobierno no solo no hace nada, si no que está colaborando o ocultando una negociación, como se ha visto con Torra, no solo es partícipe y responsable, sino que es cómplice.

Nos han intentado explicar ayer que esto del relator es una habitual y no pasa nada, pero estoy en desacuerdo con que una autonomía tiene que sentarse de modo bilateral con el Estado, se tendrá que reunir como mucho en conferencia de presidentes o en las sectoriales.

¿Pero qué es esto de un presidente se reúna de tú a tú con una autonomía presidida por delincuentes?

Delincuentes aún no...



¿Quién manda en el Gobierno de la Generalitat? Puigdemont, un prófugo de la justicia por haber cometido supuestamente delitos de altísimo coste penal y le ha sustituido el señor Torra que, en mi opinión, está utilizando medios públicos para la independencia. Y, si por mí fuera, ya estaría activado el 155 que además derivaría en procedimientos judiciales contra las resoluciones que se han cometido a sabiendas de que son injustas. Porque el delito de prevaricación también es un delito y también es delincuente el que lo produce, y el Govern están dictando resoluciones injustas, como la ejecución presupuestaria tendente a la ruptura con el Estado.

José María Aznar designó unos enviados que se reunieron con ETA en una mesa en la que había un mediador o relator, que era concretamente el obispo de San Sebastián de entonces...



No, el Gobierno de Aznar como todos los gobiernos de la democracia lo que hizo es, una vez que ETA propuso dejar las armas, escuchar cuándo las dejaban y cuando ETA intentó explicar o negociar, levantarse de la mesa y derrotarla. El Gobierno del PP no negoció nada con ETA.

En esa mesa lo que había era unos representantes de un presidente del Gobierno al que le reventaron el coche con una bomba y le intentaron disparar dos misiles a su avión presidencial. Por tanto, un respeto al señor Aznar que es víctima de ETA no es un presidente del Gobierno que negociara con ETA como hizo Zapatero.

A ETA la derrotó el PP y la derrotó cortando la financiación internacional, declarando a Batasuna una organización terrorista... por tanto, equivalencias sobre la lucha antiterrorista...

Solo a los efectos que había un mediador en la mesa...



Ahí hemos dado con una clave, la agenda que estamos viendo en Catalunya es la agenda de ETA, es decir la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada pensando que algo tiene que dar a la izquierda para intentar resolver ese desequilibro de una Transición y de un advenimiento a la democracia en el que las cartas estuvieron marcadas.

Es la gran falacia de la izquierda nacional, el intentar ver la Transición como un pacto que se cerró en falso. Por tanto, que ahora mismo la izquierda de Sánchez, como la de Zapatero, intenten reescribir la Transición, cediendo a los nacionalistas, antes a los etarras, ahora a los borrokas catalanes, es un error histórico.

Y siento ser tan vehemente, pero lo que estamos viviendo es lo más grave que yo recuerdo en política y es algo que como líder de la oposición no voy a tolerar.

¿Cómo garantizar que el 155 que propone, más duro que el anterior, no va a provocar más tensión y más independentismo en Cataluña?



Si es que es igual, si es que no hay más alternativa, esto de jugar a la interpretación política... es como 'oiga, a mí me han robado en mi casa, qué hacemos, ¿denuncio o me callo? Oiga es que están rompiendo con la legalidad en Cataluña ¿activamos el 155 o jugamos a que no nos enteramos?'. No hay alternativa frente al delito.

En Cataluña, por desgracia y por culpa de lo que está haciendo este Gobierno, no hay alternativa a aplicar el artículo 155, eso sí duradero, no como impuso Ciudadanos que era solo para convocar elecciones, y un 155 con un ámbito competencial extenso no como impuso el PSOE sin entrar en interior, educación, y en medios de comunicación.

Y que aceptó Mariano Rajoy.



Bueno, en aras de ir con un consenso que yo ahora mismo no buscaría. Yo ahora creo que hay que aplicar un artículo 155 y que el partido que lidere esa respuesta se llevará detrás a la España de los balcones, que no es del PP ni de Cs ni ahora de Vox, es un 60% u 80% de españoles, también de izquierdas, que le están dando un mandato claro a sus políticos de que ya está bien, y por tanto el 155 debería de aplicarse de inmediato con nombramiento del Gobierno desde el Gobierno central, sin límite de tiempo y con todo el despliegue del ámbito competencial.

¿Y si eso hace que el número de independentistas llegue al 60% u 80%?



Desde luego así es como está subiendo. Si tú tienes una ausencia absoluta del Estado en Catalunya y tienes barra libre para medios tanto de comunicación como económicos, el independentismo subirá. El 155 no es acabar con el Estado autonómico, es rescatarlo, es recuperarlo porque ahora mismo lo que está pasando es que los independentistas han liquidado la Constitución y la propia legalidad, es decir es la jungla.

Lo que sí se ha constatado es que el PP con ese discurso ha quedado reducido al mínimo en Cataluña e incluso no es el principal partido constitucionalista.



Pero es que eso es secundario, Churchill ganó la guerra y perdió las elecciones. Es que la política es instrumental, los partidos somos meros instrumentos para conseguir un mejor gobierno y mejor vida para los españoles. A mí me da igual que tenga un coste electoral siempre y cuando yo haga lo que debo hacer conforme a la ley.

Para empezar aquí no es optativo, el presidente del Gobierno debe hacer cumplir la ley y en Cataluña no se cumple la ley. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Creo que es tremendamente lamentable que un presidente, que no se acaba de creer lo que es porque el habito no hace al monje y no da la talla, está francamente incapacitado para gobernar, ni en número de escaños ni en calidad personal, y tampoco en lealtad institucional.

Lo que estamos viendo es que este señor para seguir viajando en el Falcon, seguir yendo a Davos y seguir haciendo libros, que ya veremos lo que es pero parece que va a ser francamente lamentable lo que leamos, tengamos que estar perdiendo la legalidad en Cataluña porque le apetece seguir siendo presidente del Gobierno.

Decía no tanto en referencia al futuro del PP como a la falta de apoyo que hay en Cataluña hacia una medida que ustedes quiere aplicar...



Pero es que yo creo que el cumplimiento de la ley sencillamente no tiene alternativa, la ley se cumple en toda su dimensión y en todo el Reino de España.

Lo que estamos viendo, es que en las puertas del Parlament hay niñatos diciendo 'visca Terra LLiure', una organización terrorista con 200 atentados a sus espaldas. ¿Eso no es para la ley de partidos, no es para cortar la financiación para los partidos Arran o CDR que dicen que no tienen financiación pública y vaya si la tiene como Omnium y ANC?

¿Ilegalizaría algún partido catalán?



Yo iniciaría el procedimiento para que los jueces sean quienes lo hagan. Mi pregunta es hay ahora motivos para que se ilegalicen organizaciones políticas en Cataluña? En mi opinión, por supuesto.

¿Cuáles?



Arran porque justifica la kale borroka, alienta la violencia en las calles y alienta escraches contra los jueces y mis compañeros. Por ejemplo, ANC y Òmnium Cultural ¿qué están haciendo, o ERC y el PDECat, recibiendo fondos públicos teniendo a líderes independentistas ya procesados por rebelión o por sedición?

Por eso hemos pedido, aparte de la modificación de la ley de partidos una modificación de la ley de financiación de partidos políticos para que los partidos cuyos lideres estén procesados por rebelión o sedición pierdan cualquier subvención pública.

¿En qué se diferencia este PP de Casado del de Mariano Rajoy?



Más que en qué se diferencian, me gusta ver las similitudes de la trayectoria histórica del PP. Somos un partido liberal conservador de centro derecha que siempre que gobernamos a la gente le va mejor, porque creamos empleo, recuperamos el prestigio internacional y, además, tenemos una implantación territorial que ahora se va a ver en las elecciones municipales y autonómicas.

Creo que esas son nuestras grandes bazas; es verdad que el espacio electoral que me he encontrado está fragmentado en tres, es verdad que como decían recientemente, tanto Rajoy como Aznar, probablemente me he encontrado peor situación que mis tres predecedores.

En España está surgiendo Vox y se está desplomando Podemos, eso está produciendo que el PSOE coma votos de Podemos, que Cs coma votos del PSOE y, al mismo tiempo, que Cs devuelva votos al PP e incluso trasfiera votos a Vox, pues se sigue nutriendo ese desplazamiento hacia su lado lo cual hace la competencia en nuestro espacio aún más difícil.

Yo estoy muy tranquilo, creo que los datos dejan muy claro que lideramos nuestro espacio electoral y que una vez liderado nuestro espacio electoral y estando seguro de que vamos a ganar al PSOE será fácil llegar a un acuerdo de Gobierno porque hemos demostrado que somos el único partido que podemos pactar a izquierda y derecha, como ha pasado en Andalucía.

¿Se parece más este partido al de Aznar?



El partido está donde siempre estuvo. Un partido tiene que ser como un árbol: las raíces son los valore y tienen que permanecer hondas y firmes, los valores del PP son los del centro derecha conservador. Luego el tronco tienen que ser los principios, la bajada de impuestos, el apoyo a la familia y el fortalecimiento institucional. Y luego tienes lo que es tu ideario, tu programa, las ramas, eso es lo que sí que tiene que ser amplio para cobijar a más gente debajo, pero el tronco y las raíces siguen donde siempre han estado.

Mi objetivo es volver a los 10 millones de electores que tuvimos no hace tanto tiempo. Yo me encuentro el partido con una estimación de voto en torno al 18 por ciento en todas las encuestas y lo que tenemos que hacer es subir del 18 por ciento.

¿Qué papel ha jugado la corrupción en esa perdida de apoyos?, ¿Cree que ya están superados los casos de corrupción en el partido?



Sí, desde luego. A mí nadie me pregunta ya por casos de corrupción porque creo que por edad y por trayectoria yo ni siquiera he vivido con muchas de las personas que ahora mismo están encausadas. Yo mando siempre un mensaje de rotundidad y de tranquilidad: en España quien la hace la paga y si alguien está siendo juzgado por casos de corrupción que lo pague, y además con una legislación exigente en gran parte por las modificaciones legislativas que hizo el PP.

Ahora yo no puedo dar explicaciones de lo que desconozco y lo único que puedo decir es que a partir de ahora cualquier conducta que no sea ejemplar cuenta con el rechazo expreso de la direción nacional. Pero esto es compatible con defender la presunción de inocencia y también con resarcir a aquellos que han sido acusados injustificadamente, como la injusticia cometida con Rita Barberá, con Pilar Barreiro o con Pedro Antonio Sánchez, personas que luego han sido declaradas inocentes.

Bueno, Pedro Antonio Sánchez por un tema de prescripción, porque no se actuó, no porque sea declarado inocente.



Es una persona que es ahora mismo una persona sin ninguna acusación y además sin ningún velo de sospecha, como ha sido Pilar Barreiro o por desgracia Rita Barberá, que no ha llegado a verlo en vida. Lo que quiero decir es que hay que tener una rotundidad contra la corrupción, pero por otro lado también lo que quiero es que no haya un doble rasero, que se exija lo mismo a todos los partidos, incluso a los nuevos, y que si hablamos de financiación de partidos también exijamos a los nuevos como se financian.

¿Por qué no ha destituido a Cosidó que aparece en ciertos papeles y ciertas cosas de las cloacas del Estado?



No aparece en ningún papel ni en ninguna acusación, ni judicial, ni siquiera periodística. Si se lee todas las informaciones al respecto, queda muy claro que la dirección general no tenia responsabilidad en nada de lo que se dice que pasó, pero que ningún juez ha judicializado ni investigado. Por lo tanto cuando haya alguna certeza de que alguien ha hecho algo mal se exigirán responsabilidades, pero lo que no podemos hacer es que, sin evidencias, ni siquiera grabaciones, porque yo siempre digo evidencias no quiere decir sobre una sentencia firme hay veces que hay pruebas suficientemente gráficas para decir vamos a anticiparnos aunque sea de forma cautelar a un procedimiento judicial que suele ser largo. En esta ocasión no hay nada.

¿Contempla pedir disculpas por la corrupción pasada en su partido?



Yo no puedo pedir disculpas de lo que ni he protagonizado ni he vivido ni sé si ha pasado y ni siquiera un juez ha fallado todavía. Recordemos que solo ha habido una sentencia, sobre dos campañas municipales en Pozuelo y Majadahonda que está recurrida, que tuvo un voto particular, y que afectaba a dos de los 8.000 municipios en los que se organizó la campaña electoral.

Eso fue la sentencia que basó la vergonzosa y falsaria moción de censura, supuestamente para regenerar la vida pública y convocar elecciones de inmediato, ya vemos para qué era, para hacer sostén de Torra de los batasunos y los podemitas.

Por tanto la corrupción no puede ser un espantapájaros para réditos partidistas de cada una de las fuerzas políticas: Si se ha hecho algo mal, esa gente ya está en la cárcel, ahora que no se intente vincular a una dirección nacional que no tenía responsabilidad directa sobre campañas municipales y mucho menos a una dirección nacional que llega totalmente renovada quince años después de esos hechos.

Hoy mismo todavía hay informaciones y titulares que hablan de la financiación ilegal del PP de la que se habla expresamente en esa sentencia de la que usted habla...



Insisto: si se ha hecho algo mal que pague quien lo hizo mal, lo que no se puede hacer es estar quince años después preguntando a los que en esa época casi no estaban ni afiliados.

Hoy mismo sale una información de que usted participó en un acto de Nuevas Generaciones, que según un informe de la Guardia Civil estuvo financiado irregularmente, dentro del 'caso Púnica'...

Yo no tengo idea, pero yo hoy tengo un acto en Cuenca y le aseguro que yo no voy a preguntar quien lo organiza y habrá que preguntar a la dirección de Cuenca, pero en esa época como yo ni siquiera era dirigente del partido que se pregunte a quien lo organizó. Pero insisto, yo lo que no voy a hacer es estar dando explicaciones de lo que ha pasado hace muchísimos años, de lo que yo tenía nada que ver, dejando muy claro que si alguien ha hecho algo mal pagará por ello como se ha hecho siempre.

¿Y no es una contradicción que todos esos casos se produjeran durante una etapa determinada, que es la etapa de José María Aznar al frente del partido y que tuvo un Gobierno en el que hay varios ministros que están encausados, incluso encarcelados? Sin embargo con Aznar usted tiene mejor relación que con Rajoy.



Yo tengo una excelente relación con Aznar y con Rajoy. Es más, he tenido la suerte de ser jefe de gabinete de Aznar durante año y medio, portavoz de Rajoy durante tres años y, además, creo que he sido un leal colaborador y he tenido la suerte de trabajar con ellos, sobre todo, porque al mismo tiempo estaban haciendo una gran contribución a España.

Por tanto, insisto, y ya lo dejaron muy claro, que se hacen responsables (Aznar y Rajoy), orgullosamente responsable -creo que fue el termino que usó uno de ellos- de todo lo que han hecho en el partido. Creo recordar que dijeron del primero hasta el último de los actos. Ahora, si alguien en esas etapas, sin el conocimiento de los expresidentes, hizo algo más, ya lo pagará. Pero insisto: es que no se puede pedir a una empresa que esté pendiente de la delegación territorial.

¿Qué es Vox para usted?. ¿Se ve gobernando con Vox?



Yo creo que Vox es un partido que ahora tiene representación parlamentaria en Andalucía y vamos a empezar a ver esa actuación parlamentaria. Yo siempre decía en la campaña andaluza que de Podemos no empecé a hablar hasta que les vi actuar en el Parlamento Europeo. Porque una cosa es el programa que tienen y otra cosa es lo que luego hacen. Y por tanto, ahora es cuando tenemos que ver que es lo que piden de verdad. Porque es verdad que había cuestiones que a mi no me gustaban del programa y que eran inconstitucionales. Por ejemplo, suprimir la autonomías. Pero igual de inconstitucionales que cuando Ciudadanos pedía suprimir las diputaciones o el Senado. O había fotos que no me gustaban, como Abascal con Le Pen. Pero tampoco me gustaba la de Rivera con el líder de Libertas, también ultraderechista en Europa.

¿Entonces yo con qué me quedo? Con lo que hacen los partidos luego. Porque ni Rivera luego ha llegado a tal afecto, las peticiones que estaban fuera la Constitución. Se ha visto -Rivera- que no era un peligroso ultraderechista a nivel europeo y yo espero que Vox demuestre lo mismo. De Podemos si puedo decir lo que ha hecho, porque todo lo que propone en el programa lo ha venido demostrando donde ha gobernado. Y han demostrado que van contra la economía del libre mercado, que van contra la monarquía española, que están a favor de las dictaduras bolivarianas.

Hoy por hoy, veamos lo que hace Vox en Andalucía y lo que si que puedo decir es que el acuerdo que firmamos con Vox y Ciudadanos, por separado en Andalucía, es perfectamente suscribible, creo que por cualquier español de buena fe que quiere regeneración, empleo, buena educación y buena sanidad en Andalucía.

¿Sigue manteniendo que debe gobernar la lista más votada?



Hasta en tres ocasiones, incluso, planteé una reforma legislativa en el Congreso. La ultima vez que propuse que gobernada en España la lista más votada, fue dos semanas antes de las elecciones andaluzas. Y por tercera vez todo los grupos del Congreso rechazaron la propuesta. Y yo ya avisé en el debate: no vamos a volver a salir al ring con una mano en la espalda, porque siempre hacían lo mismo.

En el 2015 lo presentamos. El PSOE dijo: "no ahora no es el momento". Con lo cual nosotros fuimos con ese compromiso en el programa electoral y el PSOE al final hizo lo que le dio la gana en los despachos. Eso parece que no es justo. Tenemos que tener todos las mismas herramientas. Y ahora, como han rechazado la legislación, lo que haremos es igual que hace el PSOE o que ha hecho Ciudadanos, que es intentar llegar a acuerdos de gobierno para sumar mayorías alternativas allí donde está gobernando mal la izquierda. Eso si, nosotros salimos a ganar, no a pactar, y vamos a ganar.

¿Si usted en generales no es el más votado, si que buscará acuerdos para poder gobernar?



Yo en generales voy a ser el mas votado. Lo que quiero es que se convoquen las elecciones. De hecho, le mando un mensaje a Sánchez: ¿si el CIS es tan bueno por qué no convoca elecciones?. ¿si el CIS le duplica en apoyos y el PSOE está disparado, por qué no convoca elecciones?

Yo le digo que siendo el líder del partido que tan mal sale del CIS, yo quiero elecciones para ganarlas. ¿Qué quiere decir? Pues uno, que el CIS está absolutamente amañado. Yo creo que ya es prácticamente algo para estudiar porque podríamos estar hablando de la utilización de fondos públicos en beneficio de un partido.

Claro, como un día a Pepu Hernández le pillan una sociedad instrumental y ese día toda la comunidad internacional te pone a parir porque no das las cara en Venezuela, pues saco (PSOE) el CIS, aunque fuera una semana antes de tiempo o aunque sea absolutamente increíble. No se puede utilizar los medios del Estado así, De Pedro Sánchez no me extraña ya absolutamente nada, solo le pido que convoque elecciones, Moción de censura para convocar elecciones, Y luego ahora dice que no, que va a gobernar por real decreto aunque no tenga presupuesto. Si su palabra vale eso, yo le recuerdo la frase de Rubalcaba: España no se merece un gobierno que mienta y Pedro Sánchez es un mentirosos compulsivo,. Por tanto como es un mentiroso y un incompetente, que convoque elecciones.

¿Cree que Cs puede en municipales y autonómicas pactar con los socialistas y hacer perder al PP algunas CCAA y ayuntamientos?



Ya lo ha hecho, en Andalucía en la pasada legislatura y creo que sería bueno que Rivera explicara esa declaración de la semana pasada que podría buscar también pactos con el PSOE.

No se puede admitir eso de que una cosa es el sanchismo y otra cosa el socialismo porque lo estamos viendo con Catalunya, los barones socialistas no dicen ni mu, y los diputados y senadores socialistas de Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, supuestamente los que dicen que son patriotas, votan amén a todo lo que dice la dirección.

¿Es compatible pactar en algunos sitios con Cs sabiendo que en unos lugares está pactando con el PSOE?



Yo tengo que pactar en base a unos acuerdos de gobierno y con Cs no tengo ningún problema, tengo una buena relación con Rivera y valoro dos cuestiones fundamentales para mi: defienden la Constitución y defienden la unidad de España; luego podemos tener discrepancias en el tema fiscal, cuestiones coyunturales, pero creo que no es equiparable pactar con este PSOE por mucho que te venga bien en un cálculo partidista.

¿Qué cambiaría de la actual ley del aborto?



La cambiaría entera, la derogaría y volvería a la ley que tenía cohesión social que es la que se aprobó con Felipe González y respetó Aznar que es una ley que no había ninguna necesidad de cambiar, pero la izquierda de este país en esa estrategia divisiva, ya no podían legislar ya no podían gestionar la economía, se dedicaron a dividir a los españoles: memoria histórica, aborto, eutanasia, lo que hace siempre la izquierda radical.

Nosotros lo que decimos es que apostamos por una cultura progresista a favor de la vida y lo decimos en un país con un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones el sistema de salud, de prestaciones públicas.

Haríamos bien en este país por dejar de preguntar por la ley del aborto y empezar a preguntar por ayudas a la maternidad, a la conciliación, a la emancipación, a la vivienda a las ayudas fiscales para tener niños.

Creo que el día de mañana nuestros hijos nos juzgarán con unos ojos de no me puedo creer lo que hacían nuestros padres, de que llevemos diez años hablando de leyes del aborto, que llevemos tanto dinero invertido y sin embargo seamos el segundo país en longevidad y uno de los que tiene la tasa de fecundidad más baja.

La ley que propuso Gallardón y por la que Rajoy le obligó a dimitir...



La ley que propuso Gallardón, que es una ley que cuenta con todo mi respeto es una ley que iba más allá que volver a la ley de Felipe González, lo que nosotros proponemos es volver a la ley que tenía un consenso social en España, la ley de supuestos.

Yo tengo un hijo cincomesino y yo he visto ecografías desde ese día y no entiendo cómo un país desarrollado puede defender un aborto libre hasta la semana 20 o 22 en ciertos supuestos, le recomiendo a mucha gente que vea ecografías a partir de la semana 20.

No puedo entender como a partir de la semana 20 puede haber barra libre para abortar y sin embargo no estoy hablando de prohibición o condena.

El otro día en los Goya el ganador al actor revelación de Campeones hizo un alegato a favor de la vida dentro de su discapacidad intelectual diciendo: yo querría tener un hijo como yo, gracias papá, mamá por tenerme, yo vi ahí mucha gente aplaudir de los que piden el aborto libre.

El aborto incluye este tipo de discapacidades, nos parece muy bien abortar a niños que tienen una discapacidad ecográfica vista y luego aplaudimos mucho a alguien por la historia de superación y el apoyo de su familia, ¿pero qué cinismo es este?

Creo tenemos que hacer un análisis de que sociedad estamos construyendo y sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en como tener mas niños y no en como los abortamos.

¿La causa de malformaciones?



La ley de supuestos tiene un supuesto de malformaciones incompatibles con la vida y es verdad que hay niños que no llegan a vivir ni dos horas o dos semanas y es un trauma terrible para la madre, pero hay legislaciones de países supuestamente más avanzados que nosotros, con más impuestos que nosotros en las que por lo menos hay información a la madre, que es una vida que no es un tumor.

Yo en esto no soy doctrinario, creo que había ciertos consensos sociales con sus imperfecciones que se rompen con la finalidad meramente partidista e ideológica sin necesidad de una reclamación social, digo esto como la ley de memoria histórica que nosotros vamos a derogar de facto con la presentación de la ley de concordia, digo el tema de la eutanasia que esta perfectamente superado con el testamento vital y la prohibición de la distanasia en todas las comunidades autónomas. Son leyes que se hacen ante la incompetencia para gobernar lo que de verdad preocupa en España y como soy de lo que no me callo doy mi opinión, pero no es nueva.

¿Se define usted como Feminista; el señor Maroto lo hizo?



Si feminismo es defender y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, si. Ahora yo no creo que haya que tratar de políticas de las mujeres, sino que hay que ver a las mujeres que tienen problemas no por el hecho de serlo, sino por su circunstancia particular. Me explico: En españa hay una brecha salarial entre hombres y mujeres? Cierto. El PP la redujo cuatro puntos y medio cuando gobernó.

Pero vayamos a la causa por la cual hay una brecha salarial sobre todo, es la maternidad. La brecha salarial se produce por la posibilidad o por la certeza de que una trabajadora es madre. Es verdad que esa brecha salarial en el fondo es una media en reducciones de jornada en acumulación también de horas, de manera que no solo es una discriminación, que por cierto está penada y laboralmente es perseguible por la ley.

Tema de la jubilación. ¿Nosotros qué hicimos? Fomentar una jubilación suplementada en un 5, un 10, un 15 por ciento si la mujer trabajadora había tenido uno, dos o tres o más hijos durante el trabajo. Conciliación, teletrabajo, lo mismo.

Violencia contra las mujeres. Eso es algo que nosotros no solo estamos comprometidos sino que fuimos el partido en lanzar un plan nacional de erradicación de esta lacra social y el primer partido que lideramos un pacto de estado para erradicarla de una vez por todas.

Ahora bien, lo que estamos diciendo es que en vez de tener políticas que defiendan a todas las mujeres o que intenten criminalizar a todos los hombres, dediquen todos los esfuerzos a las mujeres que han sido víctimas o que pueden serlo y toda la carga penal, incluida la prisión permanente revisable, contra aquellos hombres que han podido ser agresores.

Nosotros, dentro de la defensa absoluta de la legislación que nosotros mismos hemos puesto en práctica para erradicar la violencia contra las mujeres, no aceptamos esa colectivización que dice que las mujeres son víctimas por serlo y los hombres agresores por serlo. No. Pero como vemos que hay más incidencia de violencia contra la mujer y hay que protegerla, es a las víctimas o amenazadas y frente a los agresores o que pueden serlo, y por eso yo creo que es una absoluta incoherencia que la izquierda se envuelva en la bandera de la lucha contra la violencia contra las mujeres y sin embargo estén en contra de la prisión permanente revisable.

De la izquierda ni una lección sobre esto porque hemos hecho mucho más que ellos, pero sobre todo es compatible una defensa sin fisuras de la lucha contra esta lacra social sin necesidad de criminalizar al hombre por serlo o victimizar a la mujer por serlo.

¿Estaría a favor de eliminar las exigencias de paridad en determinadas instituciones u órganos del Estado?



Tendría que estudiarlo. Yo creo que al final las exigencias de paridad se tienen que hacer por compromiso más que por ley. Por ejemplo, el Partido Popular antes de que existieran las listas paritarias tuvo la primera presidenta autonómica, la primera presidenta del Senado, la primera presidenta del Congreso, la primera comisaria europea mujer. No por el hecho de serlo sino porque eran estupendas.

Por ejemplo en el consejo de administración de las Ibex 35 durante nuestro último gobierno se han duplicado las consejeras sin que haya una ley al respecto.

Pero sí que creo que para las cuestiones en las que todavía se puede mejorar, yo no sé si lo que es una legislación restrictiva, pero por lo menos sí tiene que haber alicientes o incentivos para que al final no haya ningún tipo de discriminación.

¿Eliminaría la posibilidad de ayudas para sacar de las cunetas a las víctimas del franquismo y de la guerra civil?



Siempre ha habido ayudas, desde el año 75. Desde que hay democracia en España cualquier familiar que quiere buscar a sus seres queridos puede hacerlo con apoyo de diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno de la nación.

El Gobierno de la Nación de Rajoy dejó en cero las ayudas para eso.



Porque nuestra crítica es que la mayor parte de ese presupuesto iba a acciones publicitarias, o a simposios, o a cuestiones divulgativas más que a la ayuda directa a las familias. Eso es una crítica que yo sigo haciendo.

Yo soy nieto de represaliado y por tanto a mí lecciones de esto lo que se ponga con el BOE ninguna, sobre todo porque mi abuela vive, mi abuelo no, pero mi abuela vive, por lo tanto un respeto. A mí de verdad el debate del Valle de los Caídos y tal .. pues me siento más identificado del lado de los que fueron represaliados por Franco. Pero eso también me da una legitimidad como nieto de represaliado y es que yo no reabriría heridas.

La Transición fue un abrazo entre represaliados y represores. El abrazo que se dieron el propio Carrillo, que había participado en crímenes espeluznantes, y algunos herederos del franquismo que habían participado en crímenes espeluznantes, ese abrazo que se dieron, arrepentidos de las barbaridades que hicieron, no lo pueden deshacer sus nietos.

Y yo por eso creo en la Transición, creo en la reconciliación nacional. Pero insisto: sí que creo que es bueno que cualquier familiar que busca a sus seres queridos tenga el apoyo de las instituciones, pero no con leyes que intentan reestructurar los afectos, o la historia, o reescribir lo que pasó, que demasiado cruel fue, sino sencillamente con medidas puntuales en las que los recursos públicos se utilicen para las familias, no para intentar dividir a los españoles.

¿Cuál cree que puede ser la solución para salir de esta crisis en Venezuela?



Bueno yo creo que el Gobierno de España llega tarde y de forma deshonrosa. Doce días han tenido que pasar para reconocer a Juan Guaidó, doce días en los que ha habido decenas de asesinatos y detenciones, de la propia familia de Guaidó si no hubiéramos puesto el grito en el cielo en la comunidad internacional.

Una vez más demuestra Pedro Sánchez que es rehén de los podemitas, los que han asesorado a Maduro y a Chávez, les deben demasiado. Ya se lo ha dicho Maduro a Podemos "oiga callénse ustedes que si no empiezo a contar las cosas".

Dicho eso, Venezuela, donde según la OEA ha habido 12.000 detenciones, 6.000 ejecuciones, 300 torturas y violaciones en las cárceles o hay actualmente 500 presos políticos, lo que hay que hacer inmediatamente es derrocar al régimen del tirano, sátrapa Maduro y convocar elecciones libres para que la democracia sea efectiva.

Y mientras yo lo que he pedido es que España lidere un Plan Marshall, un Plan Colón, un Plan España, un Plan Europa... que ayude a la reconstrucción de un país tan rico, un país con unos recursos energéticos tan amplios que lo que necesita es de la ayuda internacional para poder gestionarse y para poder hacer algo fundamental también que es recuperar lo que ha robado el régimen narcoterrorista de Maduro.

Cortar las cuentas que tienen en Europa, embargar los bienes, los activos financieros, los pisos que se han comprado en Madrid los jerifaltes, los militares y todos estos corruptos ante el aplauso de la progresía en España.

Que se embarguen sus bienes y que reviertan otra vez al pueblo venezolano. Es lamentable que hace dos días hubiera una reunión del Grupo de lima con Canadá, con Chile, con Argentina, con Francia, con Alemania y que no estuviera España, España que los venezolanos nos llaman la madre patria; que no estuviera Pedro Sánchez, tanto que viaja y tanto que va por ahí a pontificar no sé de qué. ¿Cómo es posible que no esté España liderando el grupo de Lima que tiene que llevar a Maduro a la CPI o que no haya liderado a la UE durante doce días para decir no se puede seguir dando respiración asistida a un monstruo que está sumiendo en la miseria y la opresión a su pueblo. Yo creo que esta es la catadura moral del gobierno que tenemos. Pido que lideremos el plan de reconstrucción y democratización de este país tan maravilloso.