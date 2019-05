Isabel Ambrosio: «No hemos tomado ni una decisión sin contar con la participación ciudadana»

DIARIO CÓRDOBA

-Se presenta a la reelección como alcaldesa de la ciudad. Cuando una persona intenta repetir experiencias, ¿es por que se siente satisfecha o por que le quedan asignaturas por resolver?

-Por las dos, porque cuatro años son pocos para conseguir los objetivos, y porque el trabajo ha sido duro y complejo pero no me faltan las ganas para continuar.

RAFI GÓMEZ, plataforma Aire Limpio

-El aire de Córdoba no tiene muy buena calidad, un hecho constatado por un estudio de la Universidad Carlos III. ¿Qué solución propone para mejorarlo?

-La calidad del aire es mejorable y la incidencia mayor está relacionada con el uso del vehículo particular. Desde el Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de ofertar otros modelos de transporte. Durante estos años se ha hecho un esfuerzo garantizando que Aucorsa salga de la amenaza de privatización que tenía, y con una renovación importante de su flota, que ahora funciona con gas, que es menos contaminante. En paralelo, la puesta en marcha del cercanías plantea otro modelo también menos contaminante. Seguiremos ampliando la red de carril bici y avanzando en la peatonalizacion. Pero sin esquivar la pregunta, hay algunas actividades industriales que pueden desequilibrar la calidad del aire en Córdoba. Lo que hay es que ser riguroso en los controles y exigente en el cumplimiento de las normas. El concepto de ciudad del PSOE no incluye industrias que puedan ser contaminantes. He pedido a la Junta que los análisis del aire que hace sean más transparentes y se puedan interpretar.

-¿Cree que Cosmos debe estar donde se encuentra?

-Mientras siga realizando la actividad para la que tiene licencia, puede mantenerse, y si quiere cambiar esa actividad, tendrá que cambiar la ubicación. Sigo insistiendo en que hay una oportunidad desde el diálogo para cambiar la ubicación, garantizar su futuro realizando otras actividades fuera del entorno urbano. Tenemos lugares para un emplazamiento que permita valorizar.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, periodista

-El proyecto Córdoba Capital Europea de la Cultura unió hace ocho años a toda la ciudad en torno a una idea. ¿Hay algún objetivo capaz de movilizar e ilusionar a la sociedad cordobesa en busca de un futuro mejor para Córdoba?

-Si tengo que poner algún ejemplo de lo que puede ser un proyecto de ciudad es el de Córdoba logística, con el esfuerzo y la capacidad de colaboración de CECO, la Cámara de Comercio, UGT y CCOO. Este es un proyecto de ciudad diseñado con los protagonistas. Creo que hay margen para más proyectos que suman voluntades y resuelvan necesidades.

PILAR REDONDO, Escritora

-Algo más del 40% de los españoles no leen nada, ¿qué medidas tiene para fomentar la lectura?

-En el ámbito de las infraestructuras culturales, la red de bibliotecas juega un papel fundamental, y el libro y la lectura, un papel fundamental en la programación cultural. Es un hábito, que hay que fomentar desde la infancia y en el que debemos implicar a la escuela y a la Escuela de padres. La lectura tiene un sitio fundamental en nuestro proyecto de una Córdoba educadora.

ANTONIO DÍAZ, presidente de CECO

-El instrumento que creó el Ayuntamiento para que se convirtiera en motor del desarrollo económico fue el Imdeec. ¿Piensa que ha cumplido esa misión o que hay que retocarlo? ¿Ha sido el introductor de embajadores de las posibles inversiones o piensa que ha habido carencias?

-Yo me encontré el Imdeec con una estructura que no gastaba ni el 50% de su presupuesto, cuando esta ciudad, entre 2011 y 2015, tenía un problema grave de desempleo. Además, pasó por una reducción de personal y tenía una amenaza continua sobre su validez. Lo primero que hemos hecho ha sido garantizar que es un instrumento válido, necesario y hasta imprescindible. Y prueba de su valor es que en el aeropuerto empieza a funcionar una escuela de formación de pilotos finlandesa. A partir de ahí, hay que seguir avanzando. El Imdeec debe ser muy flexible a la demanda del tejido productivo.

-Para la puesta en valor del aeropuerto, ¿qué planes tiene?

-Actualmente hay trabajado tres comisiones. Una, que está trabajando sobre las oportunidades de su uso para viajeros, con la idea de que AENA pueda estar en las ferias comerciales donde las aerolíneas estén buscando destinos. Una segunda comisión estudia el transporte de mercancías; y la tercera, sobre las condiciones del aeropuerto para ser un lugar especial para la formación.

CARMELO CASAÑO, abogado

-¿Cree que mis nietos podrán ver terminada la Ronda Norte?

-Estoy convencida de que sí, lo que no puedo decir a día de hoy es qué diseño tendrá. De hecho, no sólo sus nietos, espero que usted pueda ver el primer tramo de la Ronda Norte, que le corresponde al Ayuntamiento y está ya en marcha. El tramo que nos permita conectar y garantizar la circunvalación completa, habrá que verlo, porque sinceramente el proyecto que teníamos es inviable. Desde el soterramiento hasta la inversión multimillonaria.

-Con la grúa en el Obispado, que ya estaba allí hace 4 años, el Estadio del Arcángel, que hace 25 años que espera que se cubra su fachada principal, y otras obras que se encuentran paralizadas como el Centro de Congresos o la de Magisterio. ¿Qué propone para que Córdoba no sea la ciudad de las obras eternas?

-No todas tienen la misma explicación. Algunas tienen que ver con una adjudicación que en su día se hizo con la dichosa ley de contratos, que prioriza la oferta económica y las bajas. Es el caso de la Normal y del Centro de Convenciones. En esos dos casos ya tenemos la solución: en el CEFC vamos a adjudicársela a la empresa pública Tragsa. En el caso de la Normal, no me voy a quedar con una chapuza. Nos ha llevado muchos meses de pleito hasta conseguir que nos den la razón y que sea o bien la empresa la que termine la obra, o la devuelva al Ayuntamiento. Respecto al Arcángel es una obra millonaria que tenemos la responsabilidad de concluir, pero soy más partidaria de que eso se haga desde la colaboración público-privada. Y sobre la del Obispado es una iniciativa privada con un recorrido especialmente largo en la GMU, pero que si la grúa está ahí es porque la obra está ahí.

-¿La paralización es también falta de plantilla municipal?

-En el caso de la GMU no es solo eso, también es necesario un cambio de filosofía. Debe ser motor de desarrollo económico y tener un fin social: la generación de riqueza y empleo. Debe ser un aliado de los empresarios. Nos hace falta más plantilla y hay que readaptar la que hay; hay que poner en marcha ya la ordenanza de obra, aunque haya que modificarla, e impulsar una administración electrónica que dé transparencia y agilidad.

MARINA BORREGO, secretaria provincial de CCOO

-Desde CCOO defendemos la gestión pública de servicios públicos, pero en la actualidad muchos están en manos de empresas privadas. ¿Piensa recuperar la gestión pública de estos servicios y, en caso de que no se pueda, piensa obligar a las empresas a respetar los convenios?

-Estos años han sido un ejemplo de cómo revisar para mejorar la gestión del servicio. Estoy dispuesta a seguir explorando, porque hay actividades que se prestan mejor desde lo público. Pongo el foco en la ayuda a domicilio, una actividad que permite que 900 trabajadoras entren en 2.700 hogares para ayudar a dependientes. En este periodo hemos mejorado su contrato. Hoy la empresa tiene que pagar 1 euro más por hora y hemos separado las labores de atención al dependiente, de las de limpieza. La conclusión ha sido clara: se puede hacer mejor desde lo público. Lo que no ha quedado tan claro es que podamos hacerlo con el mismo personal que lo hace ahora. Mientras que eso no esté garantizado, no voy a poner en riesgo el trabajo de 900 mujeres. Pero hay otras actividades en las que hay que hacer sin complejos colaboraciones público-privadas, porque son más eficientes. ¿A cualquier precio? No, con garantías de que los sueldos sean los del convenio y ser más riguroso con el cumplimento de los contratos que firmamos para la prestación de servicios.

JOSÉ ANTONIO RUIZ, de La Tribu Educa

-La Tribu Educa plantea un proyecto para la construcción de alojamientos colaborativos para mayores. ¿Se compromete a ceder terreno dotacional para la realización de este proyecto?

-Conozco el proyecto y creo que tiene un encaje perfecto en Córdoba, donde queremos trabajar para paliar la soledad en la que viven muchos mayores. Hay que buscar fórmulas nuevas desde la autonomía de los mayores. La respuesta es un sí, pero no en cualquier lugar.

ANTONIO TOLEDANO, presidente de la Federación Al-Zahara

-En esta campaña se ha hablado mucho de grandes inversiones y poco de la cuestión social. Córdoba tiene un reglamento de participación, ¿va a potenciarlo? ¿Y los consejos de distrito y las juntas municipales de distrito?

-No sé quién está hablando de grandes inversiones. Los cuatro pilares del proyecto socialista son creación de empleo digno, la mejora de los barrios, defensa de los derechos sociales y la prestación de los servicios desde lo público y reforzar nuestras señas de identidad: participación, feminismo, sostenibilidad y solidaridad. Era necesario hace cuatro años, pero sigue siendo necesario colocar a las personas en el centro de la política municipal. El gobierno que he presidido no ha tomado ni una decisión sin contar con procesos participativos, sin buscar en el diálogo, y mucho, mucho, mucho, diálogo, la solución a los problemas. Hay quien me ha acusado de que apoyarme en ese diálogo era falta de liderazgo, pero defiendo que cuando hay que tomar una decisión es mejor escuchar, porque así la decisión será más compartida y entendida. El reglamento está para cumplirlo, habrá que dotarlo de personal para facilitar nuestra comunicación con la estructura. Hemos hecho un esfuerzo para consolidar los consejos de distrito y ahora le toca a las juntas municipales. Por cierto, yo solo tengo dos grandes inversiones: el centro de Miraflores, que será la sede de la Orquesta y un auditorio, y la nueva sede del Museo de Bellas Artes.

-Tres barrios de Córdoba están entre los 15 más pobres de España. ¿Qué piensa hacer para revitalizar Palmeras, distrito Sur o Guadalquivir?

-Me duele especialmente que haya partidos que en campaña se acuerden de que hay barrios con dificultades. El Ayuntamiento, y no con la implicación suficiente del resto de administraciones, ha ido colocando tiritas a una herida más grande de lo que nos parecía. Palmeras nos ha dado una lección a todos. Han puesto un plan sobre la mesa coherente y sensato, con medidas a medio y largo plazo, que nos implican a todos. Ellos son conscientes de que cualquier medida de transformación social necesita tiempo. Nos pedían que no llegáramos a sus barrios con proyectos estrella, que luego desaparecían porque no tenían continuidad. Hay que empezar también a fijar partidas plurianuales para esos barrios y exigirle al resto de administraciones mayor implicación. Es necesaria esa colaboración y coordinación, pero para exigirle al resto, tenemos que empezar dando ejemplo. Pienso ponerme al frente de planes que vengan a cambiar la realidad de esos tres barrios.

-¿Piensa ampliar la zona azul de aparcamientos, o tiene en perspectiva algún plan para peatonalizar más zonas en Córdoba?

-No estamos por ampliar la zona azul, sino por lo que hemos llamado zonas naranjas, aparcamientos reservados para residentes en zonas donde lo que reciben es mucho coche de para hacer uso de algún equipamiento. La apuesta por la peatonalización es sí o sí, sobre todo para fomentar la actividad comercial.

RAFI GÓMEZ

-Desde la Ermita hasta el avión, había dos estanques que llevan años sin funcionar. ¿Hay un plan para arreglarlos?

-En esa zona, la recuperación de los molinos y de Miraflores se hizo gracias a las plusvalías del Vial Norte, pero hay que seguir mejorando y rehabilitando. Queremos recuperar un paseo que hace mucha gente que le llaman el ocho y es un circuito por debajo de los puentes. Hay zonas que necesitan de rehabilitación, sin duda.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

-¡Qué sería de Córdoba sin la Mezquita-Catedral! Ha sido un objeto de polémica durante el último mandato buscando la titularidad pública del monumento. ¿Va a seguir con esa idea o buscará un marco de mejor entendimiento con el Cabildo Catedral?

-Entendimiento y diálogo siempre, pero desde la responsabilidad que me otorga este momento de la historia el ser alcaldesa. Voy a seguir defendiendo la posibilidad, como lo fue hasta 2006, de una titularidad pública, que compagine el respeto escrupuloso al culto católico y una mano tendida a que el recurso turístico se pueda promocionar mejor con todas las instituciones. Yo no lo he tratado nunca como una polémica, aunque hay quien ha querido convertirlo en ello. Creo que es un ejercicio de responsabilidad que tengo con la historia, independientemente de que yo pudiera estar a favor o en contra, pero los intereses de la ciudad y la defensa de sus señas de identidad le corresponden al Ayuntamiento. Es un asunto de largo recorrido. Y a mí me ha tocado rodearme de los mejores expertos para poner argumentos sobre la mesa para reclamar la titularidad.

-¿Cree que la Mezquita es la mejor inversión que se ha hecho en la ciudad en los últimos 1.200 años?

-Creo que es una inversión única, la mejor, la que nos ha colocado en el lugar en el mundo que ocupamos.

-Con todas las necesidades que se plantean, ¿tiene sentido acabar con superávit en la caja?

-Tiene sentido si tenemos una norma, que la padecen todos los ayuntamientos, que no nos deja gastar donde tenemos la necesidad. Sé que es difícil entender y yo lo intento explicar siempre que me reúno con vecinos, cuando me dicen que cómo teniendo dinero no contratáis personal. Y les digo que el dinero no puedo gastarlo en lo que quiero y que no puedo reponer nada más que 1 de cada 10 trabajadores que se jubilan. Hemos perdido en estos años 592 trabajadores. Esa es la reclamación de todos los alcaldes: más autonomía. Los ayuntamientos somos mayores de edad, cumplidores de las normas y hemos aportado a la rebaja del déficit en España más que ninguna otra administración. Este ayuntamiento hoy no está en un plan de saneamiento, tiene un gasto controlado y fiscalizado y, sin embargo, sigue sin poder contratar a quien le haga falta. Yo me rebelo ante esta situación. La exigencia después del 26-M de los ayuntamientos al Gobierno será que acabe con ley de racionalización de la administración local porque no tiene sentido.

PILAR REDONDO

-La cultura nos hace libre, ¿falta compromiso con ella por parte de las instituciones?

-Generar los valores de la cultura tiene que ser algo compartido, no sólo por las instituciones. Hay que educar en tolerancia, en apreciar lo diferente, y no entenderlo como una ofensa, hay que abrir las posibilidades de interpretar desde la cultura todo lo que ocurre en Córdoba. Es una responsabilidad que no le corresponde en exclusiva a las administraciones, pero se puede mejorar nuestra capacidad de influir, sobre todo, con planteamientos más transversales.

ANTONIO DÍAZ

-Quiero hacer un reconocimiento a la alcaldesa que retomó el diálogo y la concertación social en este Ayuntamiento, que estaba paralizada. En febrero del 2017 firmamos un documento que se llamó ‘Compromiso por Córdoba’, que fue la vuelta al diálogo y era una apuesta por la industria que crea valor añadido. ¿Está satisfecha de su resultado?

-Siempre quedan cosas por hacer, pero hay que iniciar el camino. Compromiso por Córdoba era un documento que le aportaba valores a la capacidad, desde la colaboración, de generar oportunidades de empleo. Creo que la estrategia de la logística en Córdoba es el ejemplo de que no es un documento vacío. En el caso de la estrategia logística estoy satisfecha pero queda mucho por hacer, y creo que Compromiso por Córdoba no puede ser sola la estrategia logística, sino mucho más. En mi programa propongo crear un distrito industrial para trabajar de forma eficiente, incorporando todos los suelos que a día de hoy ya están certificados como espacios industriales o forman parte de los polígonos; trabajar con una marca única y de manera más colaborativa. Eso debe permitir que cuando llegue un inversor le abramos todas las oportunidades que tenemos en suelo industrial y que lo hagamos con una labor de acompañamiento para ir dándole respuestas y vender Córdoba mejor.

-Estos años hemos escuchado muchas críticas sobre las trabas burocráticas que tienen las empresas para radicarse en Córdoba, ¿cómo piensa agilizar la concesión de licencias?

-Con la reestructuración de la GMU, la ordenanza y la administración electrónica. Todo con un objetivo: que la GMU sea motor de desarrollo y un aliado para la inversión, dando una respuesta garantista a los empresarios.

CARMELO CASAÑO

-¿Tiene pensado ceder en uso algún edificio del Ayuntamiento que esté poco usado para la Academia de Córdoba?

-Sobre equipamientos culturales tenemos algunos pendientes, como el auditorio y sede de la Orquesta y la nueva sede del Museo de Bellas Artes, o la nave de Caballerizas, que tiene que tener un uso cultural. La Real Academia tenía cedido un espacio, que necesita una inversión imposible en este momento. Estoy buscando una sede mientras tanto. Ellos me hicieron una propuesta que pasaba por contar con el patrocinio de una entidad privada para rehabilitar la casa de Ambrosio de Morales. Creo que tiene que ser el lugar, cuando se den las condiciones físicas. La Real Academia no puede estar de manera itinerante y de prestado por decirlo de alguna forma.

-¿Hay que limitar las fiestas en el casco?

-Debemos compartir un agenda sostenible y razonable, porque en todas esas actividades el Ayuntamiento está obligado a mantener la seguridad y que sea compatible con la convivencia de los vecinos. Tenemos que plantear una agenda para que ese equilibrio esté presente. Triplicar y en algunos casos multiplicar por 8 las actividades del casco es tensar demasiado, sobre todo porque no hay personal. Tengo a día de hoy 80 policías locales menos de los que tenía cuando llegué. Hay que programar de manera más sensata y sostenible.

-Ya que hablamos de regular el uso de la calle, ¿qué hará para controlar los veladores?

-La propuesta es que todo lo que tiene que ver con vía pública se concentre en el mismo lugar. Y no se diferencie vía pública si es para actividad económica o deportiva. En el caso de veladores, hay que cumplir la norma o ¿alguien entiende que no se debe de cumplir? Cumplimento de la norma y si es posible, además, con acuerdo.

MARINA BORREGO

-CCOO considera que los empleados municipales deberían tener las mismas condiciones laborales y no haber trabajadores de primera y de segunda, ¿piensa establecer un convenio único para unificar las condiciones laborales en el ámbito municipal?

-En estos años, nos hemos dedicado a garantizar la supervivencia de las empresas y a recuperar muchos de los derechos laborales y salariales que habían perdido. En el caso de Aucorsa, hemos rebajado 65 horas anuales o el caso de Mercacórdoba, el más sangrante, porque las condiciones eran para libro y hoy están en una media razonable según convenio. En el ámbito del Ayuntamiento nuestro empeño iba en el reconocimiento de las 35 horas semanales, que se han conseguido, y el incremento salarial, donde tenemos que seguir creciendo. No atisbo un convenio único a medio y largo plazo, porque siguen existiendo diferencias entre el Ayuntamiento y las empresas. Pero la tendencia debe ser que quien esté más abajo empiece a subir y quien esté más arriba suba menos para poder ir equiparando. La apuesta fundamental es que todo el Ayuntamiento recupere las 35 horas semanales.

JOSÉ ANTONIO RUIZ

-Tribu Educa propone la creación de un museo andaluz de la educación y la innovación. Un proyecto regional que el Ayuntamiento debería liderar y apostar por un espacio. ¿Asume esta iniciativa y va a aportar el espacio adecuado?

-Sí, está fijado hasta el lugar y es un compromiso, pero tiene que ser en colaboración con el Gobierno andaluz. No hay lugar mejor en Andalucía para construir ese espacio para el conocimiento. Necesito superar esta etapa y sentarme con el Gobierno andaluz para plantear la propuesta y que el museo se quede aquí.

ANTONIO TOLEDANO

-¿Qué soluciones le va a dar a los problemas de la periferia de movilidad y seguridad? ¿Vais a seguir apostando por las comisiones?

-El método de trabajo será el de las comisiones, por supuesto. Y en movilidad en la periferia hemos ganado y mucho, porque se mantiene el servicio de Aucorsa y porque se ha puesto en marcha el cercanías. En cuanto a la seguridad, tengo menos policías locales hoy que cuando entré. Pero en todo momento hay garantía de presencia policial en todo el término municipal.