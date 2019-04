Martina Velarde: "No han votado al PSOE para que gobierne con Rivera"

La diputada electa de Unidas Podemos por Córdoba, Martina Velarde, ha señalado hoy que "estoy convencida de que las bases del PSOE, la militancia y los votantes no lo han apoyado para que gobierne con Albert Rivera", al ser preguntada por si UP teme que finalmente se produzca un pacto entre estos dos partidos.

En esta línea, ha apuntado que "por coherencia con los votantes que quieren un gobierno progresista, tendrán que valorarlo", y ha comentado que "hoy me ratifico en que el voto de Cs no sabes dónde va a ir, decían que no pensaban pactar con el PSOE y ya están consultando a la militancia".

En cuanto a la posibilidad de que UP contribuya al impulso del nuevo gobierno de España, ha hecho hincapié en que "estamos siempre abiertos a llegar a acuerdos para mejorar la vida de la gente, acuerdos progresistas".

Velarde ha manifestado, acerca de la influencia que los resultados obtenidos ayer pueden tener en las elecciones municipales, que "normalmente, cuando hay elecciones tan seguidas la tendencia de las generales afecta a las municipales", aunque en esta ocasión "hay varias opciones y bastante división".

De este modo, ha recordado que "las proporciones son diferentes” en cuanto al peso de los votos y ha augurado que "seguramente, tendrá que haber un gobierno de pactos en las municipales", porque con esta división en los apoyos "la ciudadanía está diciendo que quiere que lleguemos a acuerdos".