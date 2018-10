Rajoy, pillado en Santa Pola: "Yo estoy a favor de los banqueros"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se despidió este jueves en un conocido restaurante de Santa Pola de quienes han sido sus compañeros y colaboradores durante su etapa como registrador de la propiedad en esta localidad.

Durante el encuentro, Rajoy dijo unas palabras en las que expresó su cariño hacia la banca. "Yo estoy a favor de los banqueros, todo el mundo los critica; yo, no. Si no hubiera banqueros la economía iba a funcionar muy mal", comentó en unas declaraciones que fueron grabadas por uno de los asistentes y que este viernes ha hecho públicas la Cadena Ser.

Rajoy diciendo por una vez la verdad.

"YO ESTOY A FAVOR DE LOS BANQUEROS"

