Lorenzo Amor: "Si no se apoya de verdad a autónomos y empresas, no habrá hibernación, habrá glaciación"

El presidente de la ATA, Lorenzo Amor, los datos del desempleo conocidos hoy son una "barbaridad". Literalmente, Amor se ha referido a la noticia como "¡Una barbaridad esta caída de empleo en un solo mes!". Y lo ha hecho en un comunicado donde recuerda que "en esta caída de empleo no se contabilizan los casi 3 millones de trabajadores que se han acogido a ERTE que ni están en la lista de paro ni en bajada de la Seguridad Social ya que es una suspensión de empleo".

El presidente de la Federación de Asociaciones de Autónomos de España añade que "estos datos tampoco reflejan los 360.000 autónomos que han solicitado el cese de actividad extraordinario. Estos autónomos, aunque van a percibir una prestación no están de baja en el RETA y por lo tanto no contabilizan en estas cifras que hoy conocemos".

"Todo apunta a que los meses de abril y mayo serán tremendos, dramáticos, para las cifras de empleo. Esperemos que en junio haya cambio de tendencia", señala Amor. "Pero para eso el Gobierno tiene que tomarse las cosas en serio. Una cosa es la crisis sanitaria cuyas medidas acatamos y no ponemos en duda y otra muy diferente la política económica y laboral que están llevando a cabo. El Gobierno tiene que apoyar a los autónomos, tiene que apoyar a las empresas, tiene que apoyar el mantenimiento del empleo. Si no lo hace, si no se apoya de verdad a autónomos y empresas, no habrá hibernación, habrá glaciación en la economía española".

"Como decimos -insiste el presidente de ATA-, estos datos, al ser datos medios de afiliación de autónomos no reflejan la situación real. Así en marzo, las estadísticas hoy conocidas sólo marcan una bajada de 5.380 autónomos en toda España. Desde ATA valoraremos la caída real cuando conozcamos las estadísticas de último día de afiliación".