Huawei pide a China que no tome represalias contra Apple

El fabricante tecnológico chino Huawei ha expresado su postura contraria a que China adoptase medidas de represalia contra fabricantes estadounidenses como Apple en respuesta a las presiones ejercidas contra empresas chinas por EEUU, añadiendo que Huawei seguirá creciendo, a pesar de las restricciones impuestas por Washington.

«EEUU no es la policía internacional. No puede dirigir el mundo entero. Los demás países deberán decidir si trabajan con nosotros», ha señalado el fundador y consejero delegado de Huawei, Ren Zhengfei, en una entrevista con Bloomberg. Además, apunta que si algunas empresas no quieren trabajar con Huawei, «sería como un agujero en el fuselaje de un avión, se tratará de arreglar, pero el avión sigue siendo capaz de volar».

En este sentido, el empresario ha subrayado su oposición a que Pekín pudiera tomar represalias contra empresas estadounidenses. «Eso no pasará, lo primero de todo. Y en segundo lugar, si ocurre yo seré el primero en protestar», afirma Ren. «Apple es mi maestro, está al frente. Como alumno, ¿por qué iría contra mi maestro? Nunca», puntualiza el empresario chino.