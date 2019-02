Competencia expedienta a Deloitte, PwC y otras 23 consultoras

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra 25 consultoras por repartirse el mercado a través de la presentación de ofertas ficticias para concurrir de forma concertada a licitaciones, tanto públicas como privadas, entre los años 2009 y 2018. Entre ellas se encuentran gigantes internacionales como, Deloitte y Pricewaterhousecoopers (PwC), pero también la española Indra.

El expediente se dirige contra las empresas y algunos de sus directivos, según señala el regulador en un comunicado, en el que explica que la incoación llega después de haber realizado varias inspecciones el pasado octubre en las sedes centrales de Deloitte, Idom Engineering Arquitecture, PwC y Regio Plus Consulting.

El origen de la apertura de esta causa surgió tras una investigación de la Autoridad Vasca de Competencia sobre un posible reparto de contratos de servicios de consultoría en la administración pública de esta comunidad.

Las empresas incoadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia son Abay Analistas Económicos, Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC, BmasiI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitarias, Deloitte Consulting, Deloitte Financial Advisory y su matriz Deloitte Financial Advisory, Gestiona XXI Consulting, Gizarpro, Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom, Indra Sistemas, Innovisions 21, Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014, Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Red2Red Consultores, Regio Plus Consulting, T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F.