Calviño abre la puerta a una prórroga del presupuesto del PP

El Gobierno español está determinado a llevar a buen puerto el proyecto de presupuestos de 2019 pero si no consigue sumar los apoyos políticos necesarios el Ejecutivo de Pedro Sánchez no descarta prorrogar las últimas cuentas aprobadas por el anterior Gobierno del Partido Popular. Así lo acaba de asegurar la ministra de economía, Nadia Calviño, a su llegada a la reunión de ministros de economía y finanzas de la Eurozona. El sistema que tenemos prevé, y no es la primera vez que sucede, la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios, ha explicado.

Aún así, el borrador en el que trabaja el Gobierno sigue siendo nuestro plan A y Calviño confía en que el resto de partidos políticos terminarán dándose cuenta de que "son las cuentas que España necesita" porque "me resulta difícil de entender que haya partidos que ni siquiera estén dispuestos a discutir sobre esta base para tratar de lograr ese necesario consenso, ha lamentado, advirtiendo que no es deseable mezclar la negociación presupuestaria con otras cuestiones, particularmente si esas otras cuestiones están en un ámbito tan separado de aquel en el que puede influir el gobierno como es el judicial.

Por eso, el Gobierno sigue trabajando para tratar de armar esos consensos y lograr ese apoyo. Y si al final no se hiciese, el sistema que tenemos prevé, y no es la primera vez que sucede, la prórroga presupuestaria y podemos hacer los ajustes necesarios, ha precisado. Calviño también ha recordado que el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa la creación de nuevos impuestos que están sometidos a audiencia pública y que serán adoptados y enviados a las cortes en las próximas semanas. Se trata de la nueva tasa digital, la tasa a las transacciones financieras y las nuevas medidas de lucha contra el fraude.

Encuentro con Moscovici

Además de participar en la reunión del Eurogrupo, la ministra también se ha reunido este lunes con el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, con quien ha abordado el estado del borrador presupuestario español. Se que su preocupación es que España pueda tener un nuevo presupuesto y que este nuevo presupuesto sea creíble, con una reducción clara del déficit estructural. Estamos en un proceso de diálogo positivo con las autoridades españolas, ha declarado el comisario a su llegada al Eurogrupo.

Una cita también positiva a juicio de Calviño que no ha notado ninguna preocupación especial por parte de la Comisión Europea que emitirá su veredicto sobre el presupuesto español (y del resto de países de la Eurozona) el próximo 21 de noviembre. Estamos en una fase normal de intercambio de opiniones y de información por parte de un gobierno y las instituciones comunitarias y no me han expresado ninguna preocupación. Yo como siempre explico cual es la situación para que estemos todos perfectamente informados, ha resumido Calviño.

Afiliaciones a la seguridad social

La ministra ha valorado positivamente los datos de afiliaciones a la seguridad social y paro registrado en octubre que son datos muy positivos que nos muestran un aumento de la afiliación de entorno al 3% (560.000 personas más) y una reducción del desempleo de entorno al 6% (115.000 personas menos). En este sentido, ha destacado la elevada contratación de tipo indefinido, en niveles récord y coherente con la información del INE de crecimiento económico en el tercer trimestre y los datos aún más optimistas del cuarto trimestre de la previsión que ha publicado hoy la AIREF, que prevé un cuarto trimestre para este año con el crecimiento más alto del ejercicio, un 0,8% frente al 0,6% de los tres primeros trimestres. Es decir, tenemos riesgos a nuestro alrededor, incertidumbres y por supuesto retos por delante pero estos datos confirman el buen tono de la economía española, ha asegurado