Los británicos siguen en cabeza en la compra de vivienda en España pese al brexit

Los británicos siguen siendo los extranjeros que más compran vivienda en España con un 15,5% sobre el total de las compras extranjeras que en 2018 se situó en 65.400, un 12,6% respecto al año 2017. Según el Colegio de Registradores de la Propiedad, el Brexit no ha tenido ninguna incidencia en la compraventa de viviendas que los británicos realizan en España y que en los últimos años se ha mantenido constante.

Los británicos continúan en cabeza seguidos de lejos por los compradores que provienen de Alemania (7,5%), Francia (7,4%), Bélgica (6,3%) y Suecia (5,8%). Para encontrar un país extracomunitario es necesario descender hasta el octavo puesto donde Marruecos es la procedencia del 4,8% de los compradores de vivienda extranjeros. Lejos queda, por tanto, el momento en el que los rusos copaban las compras de casas en España, data de los años 2000, una tendencia que ha ido cayendo en picado hasta suponer en la actualidad el 2,93% de las ventas totales, la décima posición. "Los rusos siempre estaban de los primeros pero se ha producido una caída", apuntó el director de relaciones institucionales del Colegio de Registradores, Fernando Acedo-Rico Hening.

Estas son algunas de las conclusiones que recoge el Anuario 2018 del Colegio de Registradores que celebró las "buenas cifras" de la compraventa de vivienda en España en 2018 que cerró con 516.680 operaciones, un 11,3% más que el año anterior y el mejor resultado de los últimos diez años. "Se está produciendo una mayor compraventa en el número de viviendas pero en ningún caso estamos en ningún tipo de burbuja inmobiliaria", aseguró Fernando Acedo-Rico.

"Estamos ante un crecimiento sostenido, no estamos en un boom ni en una burbuja inmobiliaria", insistió Acedo-Rico que justificó tal afirmación en que la venta de vivienda nueva es del 17%, frente al 50% que se daba en plena burbuja, así como que el número de licencias de obra nueva se sitúa en torno a las 100.000, cuando en la época del 'boom' las licencias alcanzaron los 800.000 y en la gran crisis no superaron los 35.000. Además, según esta entidad, en 2018, el número de hipotecas firmadas en España fue la cuarta parte de las inscritas en 2006 cuando se alcanzó la cifra de 1,3 millones. En 2018 se firmaron 346.000 hipotecas. "La diferencia es abismal respecto al momento del boom, pero también hay un dato esperanzador que se observa con el crecimiento a partir del año 2013 cuando no llegamos a las 200.000 hipotecas”, señaló.

LOS ESPAÑOLES TARDAN CASI 15 AÑOS EN VENDER

Los españoles tardan 15 años de media en vender su vivienda, una cifra de récord, según los datos del Colegio de Registradores. Desde el año 2013 se ha producido un crecimiento en el tiempo de estancia en la vivienda por parte de sus propietarios, alcanzando en 2018 el récord de permanencia en ella, con 14,8 años, una cifra que duplica la alcanzada en el año 2009 y que es un 4,5% superior a la del año anterior. "El que la vivienda se mantenga en manos del propietario durante 14 años es un síntoma de que la vivienda se compra para ser usada y, por tanto, que no se está produciendo un crecimiento irreal, es decir, no compran para revender sino para vivir", explicó el director de relaciones institucionales del Colegio de Registradores, Fernando Acedo-Rico Hening, durante la presentación del Anuario 2018 de esta entidad.

Sin embargo, no tiene en cuenta en su reflexión el Colegio de Registradores que puede haber una cantidad de estas viviendas que estén siendo usadas para el alquiler, pues no tienen cifra de alquileres. No obstante, insisten en que aunque durante esos 14 años se destine la vivienda al alquiler y no al uso como plantean, "se trata da una inversión sana porque sigue generando riqueza".