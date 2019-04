El apetito vacacional y el buen tiempo impulsan el turismo esta Semana Santa

Este año el sector turístico español prevé 'empezar' la temporada de vacaciones con muy buen pie, ante una Semana Santa que ha caído tarde en el calendario y que augura buenas previsiones, tanto climatológica como de reservas. Los turistas se moverán más este año que el año pasado y muchos lo harán durante más tiempo. O al menos esas son las sensaciones de un sector que insiste en que en esta época hay mucho indeciso que decidirá en el ultimísimo momento.

No obstante, ya con las vacaciones empezadas para los más afortunados, las previsiones del sector vaticinan un incremento de la ocupación del entorno al 10%, respecto al año pasado. El motivo es el "apetito" de muchos por 'coger' vacaciones tras cuatro meses sin ningún puente en esta época del año el turismo es eminentemente nacional- y el buen tiempo -se espera una semana despejada con la entrada de algún frente por el noreste a mediados de semana-. "Se nota que hay alegría y eso se traduce en crecimiento", resume el director Desarrollo de Negocio y Cruceros de Globalia/Halcón Viajes, Santiago Méndez de la Cuesta.

Según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), se espera de media un 75% de ocupación durante toda la semana el año pasado fue de 65%- y de jueves a domingo del 85% -similar a la de 2018-. "La buena noticia este año es que los hoteles no estarán solo llenos de jueves a domingo, sino que ha aumentado mucho la ocupación en la 'semana larga', y esa es la gran diferencia frente a otros años", apunta el secretario general de Cehat, Ramón Estalella. De hecho, hay comunidades como Aragón y Castilla y León en las que también será festivo el martes 23, lo que hace que muchos puedan estirar más la semana.

DESTINOS 'CLÁSICOS' DE LA ÉPOCA

Los expertos coinciden en señalar como destinos principales los clásicos en esta época del año, las zonas de costa del Mediterráneo y las islas con la particularidad de que Canarias y Baleares verán cómo se incrementa la llegada de turistas nacionales ante el descenso del número de extranjeros en estos primeros meses del año- pero, sobre todo, las ciudades con un claro matiz de Semana Santa como son Sevilla, Málaga, Valladolid o Zamora. "Bueno, también la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco", añade el presidente de la Confederación española de agencia de viajes (CEAV), Rafael Gallego.

"A diferencia de otros años, como el pasado, en los que los festivos cayeron en marzo y había muchas nevadas, este año hay menos nieve y esto afectará a los puertos de montaña. Si se mantiene la previsión, los destinos de costa saldrán mejor parados", asegura Gallego. No obstante, eso no quiere decir que no vaya a haber turistas en las montañas, pues según el secretario general de Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ramón Estalella, los Pirineos y Sierra Nevada tendrán una buena ocupación puesto que esta será para muchos "la última semana de 'ski' del año".

También los destinos de interior. Semana Santa es la época del año en la que los viajeros más apuestan por el turismo rural y los hoteles con encanto. Según las reservas del portal Escapada Rural, sobre datos de un calendario de más de 10.000 destinos, sus alojamientos tendrán una ocupación del 69% -tres puntos más que el año pasado- en los cuatro días de festivos oficiales y tendrán a Navarra como líder en ocupación (88%), como el año pasado, seguido de Extremadura (78) y el País Vasco (88%).

Además, hay que sumar la actividad de todos aquellos turistas que no se alojan en hoteles ni establecimientos rurales, si no que lo hacen en casas de sus amigos y familiares pero que también generarán actividad económica para los restaurantes, bares o museos de muchos municipios que visitan. "Este año todos los empresarios esperan una buena Semana Santa y será, además, una oportunidad de arranque a la generación de empleo porque se junta con el inicio de la temporada", apunta el vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur).