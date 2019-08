Mikel Landa ficha por el equipo del Bahrein

Mikel Landa y el conjunto Bahrein han llegado a un acuerdo para que el corredor alavés, de 29 años, se convierta en ciclista de la escuadra árabe a partir del 1 de enero del 2020, después de permanecer dos temporadas con el Movistar. Desde hace unos meses, Landa negociaba su futuro más allá del conjunto de Telefónica, aunque durante el Tour, donde terminó clasificado en la sexta plaza de la general, Landa afirmó que no había recibido ninguna oferta del Movistar.

En un comunicado, el Bahrein afirma que "nos enorgullece anunciar que Mikel Landa, uno de los mejores corredores profesionales del mundo, usará el jersey del equipo a partir del 2020. El escalador vasco, una fuerza probada en las montañas, será un gran refuerzo en nuestras carreras por etapas". El Bahrein hasta ahora contaba con Vincenzo Nibali como gran líder.

