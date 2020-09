IU considera que el plan de choque es un "tremendo fraude" y critica que solo se haya invertido un 20%

Izquierda Unida tilda de "tremendo fraude" el plan de choque aprobado por el gobierno local para hacer frente a los efectos del coronavirus en Córdoba y considera que si esta ciudad sale de la pandemia "no va a ser por la gestión que está haciendo el Ayuntamiento". Los concejales Pedro Jiménez y Amparo Pernichi han cifrado "siendo generosos" en un 20% la ejecución de ese plan de choque, que se aprobó en mayo. Desde IU consideran "tremendamente engañoso" este plan desde el inicio, ya que de los 100 millones de euros que lo integran, el 80% correspondía al presupuesto anual que estaba ya en carga y solo un 20% a las medidas del plan de choque en sí.

En IU consideran que el Ayuntamiento de Córdoba está haciendo "luz de gas" a las necesidad de los cordobeses y ha criticado que las ayudas de emergencia covid estén empezando a llegar ahora. Por otro lado, lamentan que autónomos y pymes no hayan recibido aún "nada" de los 900.000 euros que iban a ponerse en carga y que tampoco se hayan repartido los 120.000 euros que se iban a destinar a mamparas de taxis. Tampoco, denuncia IU, se ha iniciado la campaña en apoyo del comercio, que tenía previsto dedicar 240.000 euros, ni se ha entregado ninguna subvención al sector turístico. "El equipo de gobierno está haciendo el ejercicio del avestruz ante los problemas", han lamentado.

Por otro lado, IU también lamenta la baja ejecución del 80% del presupuesto restante y demandan que se ponga en carga cuanto antes para reactivar la inversión y generar empleo en Córdoba. En este sentido, se han preguntado dónde están las obras que deben acometerse con los fondos Edusi o los 20 millones de obras de Mi Barrio es Córdoba, que deberían estar en contratación. En este sentido, consideran que lo único que hacen PP y Cs es "un ejercicio de imagen, con muchas fotos y declaraciones de intenciones, pero de política real que mejore la vida de la gente no hay nada", ha indicado Pernichi.

Sentencias del tanatorio y Festival de las Callejas

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha mostrado un respeto absoluto por la sentencia que anula la licencia concedida en el anterior mandato a la construcción de un tanatorio en el cementerio municipal de San Rafael. "Las licencias que damos son actos reglados, no las damos los políticos. Si tienen o informes favorables se dan sea a quien sea", ha indicado García para defender que Urbanismo diera permiso a Cecosam para la construcción de un nuevo tanatorio. No obstante, ha reconocido que el Urbanismo es una materia "interpretable" como las normas urbanísticas.

También se ha referido al fallo judicial que ha obligado al Ayuntamiento de Córdoba a pagar al organizador del Festival de las Callejas por la celebración de este evento en el 2018 así como las costas judiciales y los intereses derivados del impago. Pedro García, que en ese mandato estaba al frente del IMTUR, el organismo que contrataba el evento, ha considerado que si el actual equipo de gobierno hubiese levantado el reparo de la Intervención el Festival de las Callejas se habría abonado sin problemas como los años anteriores. En esta línea, ha culpado a los actuales responsables políticos de obligar al organizador a irse al contencioso-administrativo. Por otro lado, García ha culpado a PP y Cs de no atender al organizador del Festival de las Callejas no cogiéndole el teléfono por lo que considera que este evento turístico no se volverá a celebrar.