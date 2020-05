Desescalada en Córdoba: los mercadillos no volverán la semana que viene

Los mercadillos no volverán la semana que viene. El Ayuntamiento y los vendedores ambulantes trabajan para que su regreso se produzca en la tercera fase de la desescalada, la que podría llegar a partir del 8 de junio. El concejal responsable de Comercio, Antonio Álvarez, ha explicado este viernes que, aunque llevan tiempo abordando cómo volver a la actividad, finalmente las asociaciones del sector han decidido que "no se van a abrir el día 11", jornada en la que se estima que comience la fase uno, ya que "la opinión unánime de las organizaciones de venta ambulante ha sido que, si no pueden trabajar todos, y de una forma con la que puedan llevar a su casa algún tipo de rendimiento, prefieren esperar".

Las medidas impuestas por el Gobierno en la desescalada por fases fijan que solo pueden instalarse el 25% de los puestos. Los vendedores ambulantes, según ha indicado Álvarez, consideran que "existe un trato discriminatorio" en relación tanto al comercio, al que no se le han limitado los aforos, como a otros sectores como la hostelería, en los que se permite poner el 50% de las terrazas.

Los vendedores ambulantes no solo han visto cómo se les ha limitado a un 25% el número de puestos, sino también que tienen restricciones en el aforo, que no puede ser de más de una tercera parte, lo que hace que "algunos de los vendedores ambulantes solo pudieran colocarse en algunos mercadillos una vez al mes, y en el mejor de los casos dos veces". Eso, unido a las condiciones de distancia, hace, según ha detallado Álvarez, "imposible desarrollar su actividad".

El concejal asegura que a los vendedores "se les han dado facilidades que teníamos previstas", como la de pintar el suelo, implantar medidas higiénico-sanitarias, situar papeleras, e, incluso, el traslado a El Arenal, donde hay más espacio, pero han visto las mismas dificultades por las limitaciones en las distancias y la ideosincracia de cada mercadillo.

Aunque en la segunda fase, la del 25 de mayo, ya no hay la limitación de que solo puede haber el 25% de los puestos, pervive la del tercio del aforo, por lo que el sector ha optado por esperar a la tercera para reanudar la actividad de los mercadillos.

El concejal ha explicado que durante este mes se trabajará en preparar las medidas del plan de choque, en el que "el comercio ambulante tiene bastante que aportar". Su idea es "hacer una apuesta por la campaña de concienciación para que los ciudadanos vuelvan a acudir a los mercadillos y aprovechar estas circunstancias para renovarlos". A eso se sumarán ayudas que se dará a los vendedores para la reposición de existencias. En este sentido, Álvarez ha señalado que también habrá ayudas de dinamización empresarial, que se concederán a través del Imdeec.

En Córdoba hay 352 comercios ambulantes autorizados, que gestionan cerca de 800 puestos.