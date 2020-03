Coronavirus en Córdoba: la provincia suma 473 contagios 49 más en la última jornada

Este comentario, estaba escrito para otro articulo, pero ha llegado tarde o no ha interesado publicarlo. Veo muchas opiniones, y casi todas encaminadas a culpar a este Gobierno. Recordemos los recortes del anterior, y sobre todo en Sanidad, aparte de las Comunidades que ninguna estaba preparada, Madrid es la que más a privatizado, y desmantelado, teniendo ahora el mayor problema. Y me dirijo sobre todo, a este Gobierno, que espero, que haya aprendido la lección, y que ponga en marcha desde ya, una industria española al servicio de la Sanidad y de todos los productos básicos, para autoabastecernos por nosotros mismos, sin depender de nadie. Ya sabemos que comprandoles a China, nos sale mas barato, o como vemos ahora, tiene un costo mortal, inasumible Otros provehedores nuestros son Alemania y Francia, pero ahora les ha venido a ellos el mismo problema y primero fabrican para ellos, así que le pido a este Gobierno, que haga lo que todos los anteriores no han hecho y monte una buena industria, para eutoabastecimiento, y que aparte no dependamos sólo del Turismo, que no sabemos por donde va salir