El Carnaval sale de los teatros a la calle

La provincia de Córdoba se ha volcado con el fin de semana del Carnaval, una fiesta que numerosos municipios viven con intensidad y alegría, y ha salido de los teatros a la calle. Con el entierro de la sardina en la plaza Vieja de Cabra, ha finalizado esta tarde tras una fiesta infantil y una gran paella de convivencia, las fiestas del Carnaval que a lo largo de todo ese fin de semana se vinieron celebrando, tras el cada año más masivo pasacalles que tuvo lugar en la noche del sábadopor el centro del casco urbano y que en su llegada a la mencionada plaza, terminó con una gran fiesta hasta altas horas de la madrugada. Un ambiente de fiesta que tuvo su preámbulo en las semifinales del concurso de agrupaciones carnavalescas, que en esta edición congregaron en el Teatro El Jardinito semanas antes a 29 formaciones procedentes de las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Málaga con un número de 18 chirigotas y 11 comparsas. La final tuvo lugar en la noche del viernes, alzándose con los premios máximos la comparsa El Teatro de Aguilar de la Frontera y la chirigota Los chicos del Cable de Rute. El premio del Público Antonio Romero y Ana María Sánchez para la chirigota P.A.E. de Cabra.

El Teatro El Silo de Pozoblanco acogió, con aproximadamente tres cuartos de entrada, el certamen de carnaval en el que participaron siete agrupaciones: la chirigota de La chacha, Los que no pillan ni un gramo; la comparsa de Los valientes que ha escogido este año el nombre Piérdete conmigo; la chirigota de Los Batallitas, llamados en el 2020 Los amigos de la Ruumba; la comparsa femenina Bajo las cuerdas; Una chirigota de Pozo-Pozo; la comparsa Los Tunantes, con el nombre La Marsellena, y la chirigota de Los Chunguitos, que en esta edición se llaman Que sea lo que Dios quiera. El domingo se ha celebrado el primer carrusel de coplas, que comenzó en la plaza del Cine Pósito y terminó en el parque Aurelio Teno.

En El Viso hubo un pasacalles infantil y una gran fiesta con actuaciones de agrupaciones en la Casa de la Cultura. La plaza de la Villa de Dos Torres fue el escenario de una muestra de agrupaciones, mientras que los mayores de la residencia Isidoro Fernández de Villaralto celebraron una fiesta de carnaval animada por los trabajadores, que también se disfrazaron, y los familiares.

En Palma del Río, un pasacalles desde el paseo Alfonso XIII hasta la plaza Mayor de Andalucía, invitó a los pregones infantil y mayor. Inés López y Manuel Chamorro, miembros del consejo de Infancia, se encargaron del pregón infantil, y el periodista Rafael Morales, acompañado por La Cochera de Flores, fue el responsable del pregón mayor. Reivindicó la fiesta como educación en valores desde la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual, y no faltó la sátira política en su discurso, ni el producto estrella de Palma, la naranja. El acto contó con la actuación de la murga palmeña La que se aparece con gusto recreando una figura local La dama blanca, una leyenda que surge de un hecho histórico. La tarde finalizó con un reconocimiento a un protagonista del carnaval palmeño, Antonio Muñoz Manzano. Este vecino de 87 años ha paseado su desparpajo, caracterizado siempre de mujer, y con personajes de actualidad y con trajes que salían de las manos costureras de su mujer Victoria Carrasco. En la memoria colectiva se encuentra a Antonio Manzano de princesa Letizia, Rocío Jurado, Carmina Ordeñez, Lady Di o Rafaela Carra. En este primer domingo de Carnaval, destacó la presencia de la asociación Andanzas caracterizada de personajes de la película Grease.

Montilla puso fin a las actividades del Carnaval 2020 con uno de los pasacalles más coloridos y concurridos de la provincia, en el que la originalidad, la picaresca, las multitudinarias coreografías y las ganas de pasarlo bien sirvieron de reclamo para que miles de personas de toda la comarca se echaran a la calle para disfrutar de los disfraces más variopintos. El colorido cortejo inició su recorrido pasadas las 11 de la mañana desde la puerta del IES Inca Garcilaso hasta la plaza de la Rosa, con un itinerario por las principales calles del casco urbano en el que se hizo partícipe a toda la ciudadanía del buen ambiente que marca la identidad de esta celebración.

El carnaval en Rute ha comenzado con el certamen de murgas, en el salón del hotel El Mirador. Abrió la noche la agrupación de Benamejí, Eso es muy fácil decirlo, seguida de las murgas ruteñas Los Chicos del cable y Maravillosa locura. Un público entregado y participativo disfrutó de la noche y de las coplillas de Los chicos del cable, con letras de Juanma Cobos y música de José Miguel Ibáñez, ganadores del concurso de agrupaciones de carnaval de Cabra por tercer año consecutivo, y donde también obtuvieron el primer premio al tipo, con una puesta en escena de altura, ya que se trajeron hasta las torretas eléctricas. Finalizaron los componentes de Maravillosa locura, con letras y música de Jorge Algar y Francisco Javier Osuna, nueva formación de gente joven que quiere dar continuidad a la tradición de las murgas ruteñas. Muy aplaudido también fue carnavalero y presentador, Óscar Gómez, Zaleas. El concejal de Festejos, Antonio Granados, felicitó a las agrupaciones y llamó a los ruteños a disfrutar de los nueve días de carnaval, que se prolongarán hasta el próximo Domingo de Piñata.

Fuente Palmera vivió con máxima intensidad y desbordada de público su jornada de Carnaval, que después de mucho tiempo se celebró en sábado. Tras el pregón ofrecido por los chirigoteros Paquito Rodríguez y Antonio J. Vidal, tuvieron lugar en la plaza Real las actuaciones de la chirigota Que me gusta lo que me gusta y la comparsa Los defensores, ambas de Córdoba. Tras un multitudinario pasacalles animado por la batucada Sambabad y la charanga Los vividores de la BBC, siguieron las actuaciones con la chirigota colona Los que salen del armario y la de Almodóvar del Río, Cuando un amigo se va. El fin de fiesta lo protagonizó el concurso de disfraces, con 500 euros en premios en metálico por parte del Ayuntamiento, Asociación de Empresarios e Iluminaciones Mata, y decenas de regalos donados por las casas comerciales del municipio. En grupos ganó El reino del hielo, segundo fue A Chi No ganamos y tercero, Los presos. En individual adultos el primer premio fue para Olivia Newton John y en infantil para el Cohete Apolo 11.

Ochavillo del Río inició sus actividades de Carnaval con el concurso de disfraces y Cañada del Rabadán también disfrutó de pasacalles, concurso y la actuación de Los que salen del armario.

En Posadas, a lo largo del fin de semana, tuvieron lugar el pregón a cargo de José Abel Moya, actividades infantiles y pasacalles. En la aldea de Rivero de Posadas, el concurso de disfraces organizado por la Peña Ay que Torpee en el Auditorio Municipal, y el baile de disfraces del Hogar del Pensionista.

En Hinojosa del Duque el domingo al mediodía se repartió la olla de carnaval en el Ayuntamiento, mientras que en la plaza de la Catedral hubo animación y el concurso infantil de disfraces. En la noche del sábado, en el pabellón El Pilar, se celebró el concurso de adultos con la actuación de la orquesta Tentáculo.