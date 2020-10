La Policía Local de Villanueva de Córdoba demanda la equiparación salarial con otros municipios

Agentes de la policía local de Villanueva de Córdoba se han manifestado esta mañana en la localidad para pedir al el equipo de gobierno municipal se convoque la mesa de negociación de los funcionarios del Ayuntamiento, "debido a la brecha salarial que existe con respecto a otros consistorios".

La protesta se ha centrado en la Policía Local, cuya plantilla ha señalado que la diferencia salarial "también existe con respecto a otros funcionarios del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba".

Los agentes, que portaban una pancarta en la que se leía "equiparación salarial, por un sueldo digno y justo", aseguran que desde 2006 no se ha llegado a un acuerdo, por lo que hace ya 14 años del último convenio, que, según han indicado, "está obsoleto y no se cumple". Por ese motivo han pedido al gobierno local que se siente a negociar un nuevo acuerdo con los funcionarios del Ayuntamiento.

La protesta ha comenzado en la céntrica Plaza de España y después se ha trasladado junto a las dependencias de la Policía Local.

El Ayuntamiento, dispuesto a negociar

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba mantiene su disposición a negociar con la Policía Local las demandas que los agentes del cuerpo han exigido, pero siempre en el marco de una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Gabriel Duque, ha expresado la “total disposición” del equipo de gobierno a sentarse con los representantes de la Policía Local para afrontar unas modificaciones que cree que “son necesarias”, aunque deben incluir a todos los empleados municipales según la situación de los diferentes departamentos del Consistorio. Además, Duque ha añadido que aunque la concentración estaba convocada en nombre de todos los funcionarios municipales, solo han asistido los miembros de la Policía Local.

Duque ha señalado que el convenio de la Policía Local lleva vigente 14 años y “lo lógico es revisarlo”, pero ha pedido a los representantes de la Policía Local que sean rigurosos a la hora de exigir sus demandas. “Piden equiparación salarial con otros municipios, pero solo miran a aquellos donde se cobra más, no donde se cobra menos, y cada ayuntamiento tiene sus circunstancias”, ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana, quien ha añadido que “están justificando las movilizaciones en que no se les reconocen los pluses de turnicidad ni de nocturnidad y eso no es cierto, porque en el apartado del complemento específico que regula este tipo de remuneraciones, la valoración que reciben es la máxima de los trabajadores municipales”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, ha estimado que realizar una nueva Relación de Puestos de Trabajo llevará unos meses y aunque “es necesaria en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y está entre nuestros objetivos, consideramos que no estamos en el mejor momento para afrontar determinados cambios ni para exigir determinadas subidas salariales”. Duque ha expresado que “el capítulo de personal copa un tercio del presupuesto municipal y por ello no podemos tomarnos a la ligera cambios tan importantes cuando jugamos con dinero público”.