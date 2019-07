El Pleno, contra el cierre de una clase en Juan Alfonso

El Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobó ayer por unanimidad una moción que presentó el PSOE en la que se acuerda que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a la «rectificación ante la supresión de la unidad de 5 años del colegio de educación Infantil y Primaria Juan Alfonso de Baena y por lo tanto «solicitar su mantenimiento para el curso 2019/20 y posteriores». El colegio está constituido por dos edificios distantes entre sí, uno situado en la plaza de Francisco Valverde, donde se imparte educación Infantil, y el otro situado en la calle Puerta de Córdoba, donde se imparte Primaria. En la exposición de motivos señala que la ubicación del centro, declarado de compensatoria por su proximidad a «una barriada desfavorecida y con muchas necesidades», hace que no sea un centro educativo más, «pues cumple un papel fundamental en la integración y vertebración social de todo el vecindario». Señalan que ya se suprimió la unidad de 4 años y si se suprime la de 5 «nos encontramos ante un retroceso en la calidad de la educación pública, pues un solo profesional deberá atender al alumnado de tres cursos. Con el cierre de esta unidad, «el centro está abocado a su desaparición», ya que no existen otros centros cercanos que den respuesta a la «variedad de necesidades educativas y sociales existentes en la zona».

Además, se aprobó por unanimidad una moción del grupo municipal de IU sobre la regulación de la actividad de alquiler de vehículos con conductor (VTC) en la ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Ya en ruegos y preguntas, la alcaldesa informó de que no tendrán más remedio que finalizar la obra de la calle Nicolás Alcalá a través de un reconocimiento extrajudicial y que ya han dado la orden a la empresa para que continúe con las obras. Le recriminó al PSOE que sabían que con el dinero presupuestado no era suficiente para terminar esta calle del casco antiguo. Además, tanto Iporba como IU destacaron que aún no se lleve a Pleno el tema de las retribuciones.