La oposición tacha de electoralista el uso del proyecto de la residencia

Los candidatos a la Alcaldía de Pozoblanco Rosario Rossi (Partido Socialista); Benito García (CDeI) y Miguel Calero (Izquierda Unida) han criticado en una rueda de prensa conjunta lo que consideran uso electoralista por parte del Partido Popular y Ciudadanos del proyecto de construcción de un futuro centro residencial de mayores. Lo hacen tras la visita este martes del director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, Daniel Salvatierra, y la delegada de Políticas Sociales, Inmaculada Troncoso, ambos de la Junta, que según una nota de la Consejería, han visitado Pozoblanco para interesarse por la construcción de la residencia de mayores que plantea el Ayuntamiento. En esa nota se afirma que la Junta tiene previsto apoyar este recurso, sin embargo, Salvatierra no concretó en su visita la posibilidad de concertar plazas en ese futuro centro antes de comenzar las obras como se pretende desde Pozoblanco.

Los tres candidatos coincidieron en señalar que, en contra de lo que dice el PP, en el gobierno local; los terrenos sobre los que se pretende construir la residencia no están disponibles ya que para comenzar las obras antes deben desafectarse algunas vías pecuarias que discurren por ellos.

Miguel Calero afirmó que la presión que está realizando la Plataforma en Defensa de Personas Mayores y Dependientes ha obligado a asumir como prioritaria la construcción de la residencia a los partidos que antes no la tenían como tal. Según Benito García, el director general les dijo que «antes de tres años es muy dificil que allí entre ninguna persona mayor». Por su parte, Rosario Rossi afirmó que no quiere que se engañe sobre este tema tan sensible, «porque no existe dotación real presupuestaria para construir esa residencia».