La ONCE deja 225.000 euros en Lucena

El sorteo de la ONCE ha dejado 225.000 euros en Lucena, otros 350.000 euros en la provincia de Sevilla, con 225.000 euros en Alcalá de Guadaíra y 125.000 euros en Lora del Río, y ha volcado toda su fortuna en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde Juan Carlos Román Rondan ha vendido la serie agraciada con los nueve millones de euros del Cuponazo.

La ONCE ha explicado en un comunicado que Román comenzó como vendedor en Vélez-Málaga y desde 1999 vive y trabaja en Sanlúcar. Desde entonces, todos los días piensa en "dar un premio grande a sus clientes". "Estoy con los vellos de punta, es que no me lo creo, de verdad que no", ha señalado el vendedor.

El resto de premios de este sorteo han ido hasta Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia.