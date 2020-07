Nueva búsqueda de Ángeles Zurera en unos solares de Aguilar

Ayer se iniciaba en Aguilar de la Frontera una nueva búsqueda de Ángeles Zurera en los antiguos solares de la Cooperativa Jesús Nazareno, situada al final de la calle Ancha y colindante con la Carretera de Puente Genil. Empieza la nueva búsqueda solicitada por la Guardia Civil el año pasado.

Hace más de 12 años, el 2 de marzo de 2008, Angelines Zurera desapareció de su domicilio sin llevar ningún objeto personal. Por entonces, sus hijos, Manuel y Dani, tenían 18 y 19 años. Estaba divorciada; el acta de divorcio llegó a los dos meses de estar desaparecida y doce días antes de su pérdida hubo violencia física, según informes de la Policía Judicial. Además, su exmarido fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de violencia en el ámbito doméstico.

Los habitantes de Aguilar siguen respaldando a la familia, que en marzo del año pasado propuso nuevos escenarios para la búsqueda del cuerpo de Ángeles Zurera, a pesar de los más de doce años transcurridos sin que se sepa qué le pudo ocurrir a esta aguilarense, a la que la familia no ha dejado de buscar. La presencia de maquinarias y equipos de investigación han causado una alarmada curiosidad en la localidad, donde se han extendido rumores falsos.

Está siendo un largo camino. Lazos verdes anudados en las rejas de los balcones aguilarenses, pancartas en las calles y numerosos carteles en los comercios para no olvidar que sigue presente su búsqueda. Asímismo, la Plataforma Angelines Zurera no solo ha convocado concentraciones en su nombre, sino que divulga contenido informativo acerca de la desaparición con hashtags como #tebuscarémientrasviva o #justiciaparaangelines, así como otras campañas en las redes sociales. La familia ha repartido más de 40.000 carteles y se han reunido con Guardia Civil, ministros y asociaciones o fundaciones de desaparecidos, así como con la Reina Emérita. Antonia Cañadillas, su madre, falleció el 19 de octubre del pasado año, once de ellos en su búsqueda.

Durante esos años, las pesquisas y búsquedas han sido múltiples, llegando a realizarse con georradar o parapente. Cabe recordar, que este caso, tras ser archivado provisionalmente en varias ocasiones, jueza y Fiscalía autorizaron la apertura de expediente al aportar nuevos indicios el pasado año. De hecho, ya en 2019, la Guardia Civil solicitó una nueva búsqueda en una de las zonas aún sin investigar. En noviembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó a CÓRDOBA de que el caso se reabrió en julio y que se estaban llevando nuevas diligencias, en secreto, para no perjudicar la investigación.