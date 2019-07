Japón reconoce a seis firmas de aceite amparadas por la denominación de origen Priego de Córdoba

Seis firmas amparadas por la Denominación de Origen Protegida "Priego de Córdoba" han sido premiadas por su calidad en el Concurso Internacional Japan Olive Oil Prize (JOOP) 2019.

La DO ha informado en una nota de que la firma "Venta del Barón" de Muela-Olives S.L., ha recibido el premio "Best of Class con DOP", mirmo premio también para "El Empiedro", de la S.C.A Olivarera La Purísima, según ha informado la Agencia Efe.

Las firma "Parqueoliva Serie Oro", de Almazaras de la Subbética, "Rincón de la Subbética", de la misma empresa, y "XY", de la empresa amparada X 37 Grados Norte, S.L., ha recibido la Medalla de Oro, mientras que la firma "Señorío de Vizcántar", de Aceites Vizcántar ha obtenido la Medalla de Plata.

De esta manera, la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba vuelve a posicionarse al nivel internacional consiguiendo buenos resultados para sus firmas amparadas.