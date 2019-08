Identificado el presunto responsable de un vertido que olvidó sus datos personales en la basura

Arrojar basura en un camino público constituye una infracción grave tipificada en muchas ordenanzas municipales de limpieza viaria. Hacerlo habiéndose dejado en las bolsas el nombre, los apellidos, la dirección y hasta el número de DNI supone, cuando menos, una torpeza digna de repudio. Es lo que le ha ocurrido a un vecino de Montilla que, ni corto ni perezoso, pensó que era buena idea deshacerse por las bravas de un buen montón de basura, eligiendo para ello un espacio público enclavado en Las Canteras de Santa María, cerca de Los Picos de El Cigarral, y no cualquiera de los 515 contenedores que se distribuyen por todo el casco urbano o el mismo Punto Limpio, que presta servicio en la fase de ampliación del polígono industrial Llanos de Jarata.

Para sorpresa de los técnicos de Medio Ambiente que descubrieron el montón de desechos, el presunto vándalo se había dejado olvidados dentro de las bolsas de basura algunos documentos personales en perfecto estado de conservación, a saber, comunicaciones de Agroseguro, facturas e, incluso, recibos de entrega de uva emitidos por una conocida cooperativa de la localidad.

“Hace unos días se hizo viral el vídeo de un espabilado que se grababa tirando una nevera por un terraplén en pleno monte y ahora descubrimos en Montilla a otro que tira la basura en el camino y se deja hasta la cartilla del banco”, relató ayer la teniente de alcalde de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Casado, quien, en declaraciones a CÓRDOBA, confirmó que “se ha dado parte a la Policía Local para que se lleve a cabo una investigación y, en su caso, para que se depuren responsabilidades”.

Por muy extraña que pueda parecer a priori, la práctica de revisar las bolsas de residuos vertidas en espacios públicos para tratar de identificar a sus propietarios no es nueva en Montilla. No en vano, es fruto de un acuerdo de pleno que se alcanzó en el mes de julio del año 2001 y que, ya entonces, generó alguna polémica al facultar a los agentes de Policía a investigar los desperdicios para localizar a posibles infractores.

“Desde el Ayuntamiento de Montilla llevamos a cabo de manera periódica campañas de concienciación ciudadana para tratar de mantener limpias nuestras calles, nuestros parques y los caminos públicos del término municipal”, resaltó la teniente de alcalde de Medio Ambiente quien, no obstante, reconoció que “sin la implicación y la colaboración de los propios vecinos, estas campañas no son efectivas y, además, no tienen ningún sentido”.

Por último, Raquel Casado hizo hincapié en que “desde el pasado mes de marzo funciona a pleno rendimiento el nuevo Punto Limpio” en la fase de ampliación del polígono Llanos de Jarata, cerca de las instalaciones de la empresa Inditer. En este sentido, y con el objetivo de hacer más accesible este espacio a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Montilla ha ampliado el horario de este servicio de 25 a 40 horas

semanales, de manera que está abierto al público de lunes a sábado, tanto en horario de mañana (de 9.00 de la mañana a 14.00 de la tarde) como de tarde (de 18.00 a 20.30 horas).