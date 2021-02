La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver apareció en un camino de Villaviciosa

La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 55 años cuyo cadáver fue encontrado el pasado miércoles 27 de enero en un camino de las inmediaciones del casco urbano de Villaviciosa.

Según ha podido saber este periódico, se trata de un vecino de la localidad del Guadiato y su muerte se produjo en extrañas circunstancias, lo que ha llevado a iniciar la investigación, sobre la que se ha decretado el secreto de las actuaciones.

Según ha declarado a este periódico la alcaldesa de la localidad, Gema González, la víctima es "una persona muy querida en el pueblo, un hombre muy conocido y peculiar, que saludaba a todos". Tenía una discapacidad, con una edad mental por debajo de su edad, y vivía con sus familiares. "Una pena, porque no le ha podido hacer mal a nadie, era muy entrañable", dice la alcaldesa, por lo que "tenemos una sensación de impotencia grande".

Gema González explica que se lo encontró un vecino a mediodía, en un camino transitado y muy cerca del pueblo, cuando no siquiera se había llegado a dar por desaparecido, "y presentaba daños que no podían apuntar a que fuera un accidente".

La noticia ha generado un enorme revuelo en el pueblo y son varias las versiones sobre este suceso que corren en redes sociales, algunas de las cuales han sido desmentidas por los allegados al fallecido. Tanto es así que la alcaldesa, Gema González, ha pedido a sus vecinos que no difundan informaciones no contrastadas que podrían estar afectando incluso a menores, a los que se estaría "asustando" con ello, y ha instado a denunciar a quien sepa algo. "La Policía y la Guardia Civil están realizando su trabajo escrupulosamente, por favor, no señalemos, no busquemos culpables, que no hace bien a nadie y sí puede hacer mucho daño, la familia ya está teniendo bastante sufrimiento. Dejemos a los cuerpos de seguridad hacer su trabajo. Os pido respeto. Sea quien sea, lo sabremos", ha afirmado González.

Por su parte, un familiar de la víctima también ha hecho un llamamiento en las redes sociales y pide ayuda a los vecinos para encontrar al culpable. "Si alguien ha visto cualquier cosa, por más insignificante que parezca, que lo comunique a la Guardia Civil y no tenga miedo de decirlo", afirma.