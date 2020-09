Fuente Palmera de Boda ultima su edición más digital

Desde el año 2012 no se producía un cambio tan notable en el formato de Fuente Palmera de Boda. Aquel año la feria cambiaba de escenario y pasaba a la Plaza Real y calles comerciales aledañas, un recinto ferial abierto, dejando atrás las primeras ediciones del Polideportivo y el Bulevar. A partir de ese momento, el evento fue cogiendo un auge extraordinario que situó definitivamente al «pueblo de las novias» como referente nacional en el sector nupcial.

Pero ahora, las consecuencias de una pandemia obligan a un cambio todavía más sustancial y novedoso. El evento, que se prepara para el primer fin de semana de octubre, pasa a un modelo donde prima lo virtual o/y digital, que pretende combinarse con una parte presencial cumpliendo todas las medidas de seguridad y aforo que dictaminan y recomiendan las autoridades.

Así, la Asociación de Empresarios -organizadora de la muestra- recibió este viernes el documento de la delegación de Salud de la Junta de Andalucía que da luz verde a una serie de pautas relativas a la organización y que tienen que ver fundamentalmente con la vertiente presencial del evento y los aforos. Con esta resolución, la Plaza Real podrá acoger los expositores de fuera y aquellos que no disponen de local en las calles del recinto ferial. Como máximo, se instalarán quince stands y habrá un control de acceso a través de unas cámaras de tensión que miden la afluencia y la temperatura de las personas que accedan a la zona acotada de la plaza. Los únicos expositores que estarán fuera de este emplazamiento serán los de coches clásicos y vehículos de boda, destinados a la calle Carlos III.

Otra de las principales novedades de esta edición es que los desfiles, como es lógico, desaparecen de la Plaza Real porque no se puede permitir una atracción de público similar a la que es habitual. Y es que la organización tiene muy claro que este año no se puede hacer un llamamiento masivo para visitar la feria. El presidente del colectivo empresarial, Manuel Jesús Adame, explica que, por un lado, «los expositores con establecimiento propio atenderán con cita previa y los demás irán ubicados en la Plaza Real con un exhaustivo control de aforo», como se ha señalado.

Los desfiles, por las redes sociales

Los desfiles de las firmas comerciales tendrán lugar en el edificio que el Grupo Higar Novias tiene en calle La Fuente esquina con la calle Écija, el cual cede gratuitamente a la organización. En la edición 2019 ya acogió el estand del ciclo de grado medio de Confección y Moda del IES Colonial y una exposición de la Escuela de Joyería. Los pases de modelos serán grabados y posteriormente retransmitidos por Youtube, Instagram y Facebook durante los días de la feria, así como el cuarto Certamen de Jóvenes Diseñadores. No obstante, respecto a este, no será hasta el domingo 4 cuando se conozcan sus ganadores, que tendrán una novedad porque el público va a poder otorgar algún premio mediante su votación por las redes sociales.

Adame destaca que la Asociación de Empresarios cederá a las empresas que desfilen todo el material de grabación y reportajes fotográficos para que los usen en sus propios medios de promoción como webs, redes sociales, etcétera. Asimismo, a los expositores se les va a hacer un reportaje en 360 grados, algo muy parecido a un recorrido virtual por sus negocios. Estos vídeos se verán en la nueva página web de Fuente Palmera de Boda, que ya está visible y en la que cada empresa participante en la feria de este año tendrá su apartado particular y un acceso a su tienda.

La AEFP llevaba tiempo queriendo hacer esta nueva web, y ahora ha tenido la mejor oportunidad para ello. Se trata de una plataforma dirigida al cliente en la que se podrá ver Fuente Palmera de Boda los 365 días del año. También se le quiere añadir más adelante la posibilidad de pedir cita previa para cada establecimiento y habrá un blog actualizado cada semana por sectores en el que podrán participar cada uno de los expositores.

Por otra parte, se ha incrementado más si cabe la promoción de la feria por redes sociales, especialmente en Facebook, desde que se presentó el cartel. En estos días se van conociendo los distintos expositores, que a día de hoy rebasan la treintena. De estos, catorce son de fuera, lo que demuestra una vez más el tirón y caché del evento a pesar de las extraordinarias condiciones de celebración. También hay participantes que no quieren exponer pero sí estar presentes en la página web. Incluso hay expositores que no piensan abrir todos los días de la feria porque no quieren correr ningún riesgo ante una posible aglomeración en sus negocios, pese a que se informe y difunda que solo se atiende con cita previa.

Manuel Jesús Adame recalca que para esta edición los participantes tienen un 40% de descuento en la inscripción como expositores con respecto a las tarifas del año anterior, «así que se puede estar en la Feria de la Boda a un precio muy asequible en relación a lo que ofrecemos».

El corte de la cinta inaugural

El jueves 1 de octubre tendrá lugar el protocolario corte de cinta de manera presencial para inaugurar Fuente Palmera de Boda, eso sí, con reducción de la comitiva y guardando todas las medidas. Además, está previsto que se lleve a cabo dentro del espacio acotado de la Plaza Real.

Otro cambio que afecta a la apertura es que no se realizará de forma masiva el tradicional recorrido de los representantes políticos e institucionales por el recinto visitando los expositores. A lo sumo, serán el presidente de la AEFP, el alcalde y dos o tres personalidades más quienes hagan esta visita. «No hemos querido suprimir esto de raíz porque a los establecimientos hay que agradecerles su esfuerzo, más si cabe este año, por participar en la Feria, pero la comitiva tenemos que reducirla». Lo que no se sabe aún es si algún personaje relevante del mundo de la moda inaugurará el evento.

Objetivo: seguir como referente nacional

Cuando lo más fácil hubiera sido cancelar la feria y la mayoría de la gente lo habría entendido, para la AEFP ha primado algo esencial: «no nos podemos permitir un año en blanco y Fuente Palmera de Boda tiene que seguir sonando en toda España, en este caso a través de un formato principalmente digital». Adame afirma que «hasta el momento solo se ha celebrado este año en España una feria del sector nupcial, y ha sido grabada, que es la Fashion Week de Barcelona, virtual al cien por cien y únicamente con desfiles».

En definitiva, «con la edición 2020 aprovechamos las circunstancias y hacemos un cambio de mentalidad también en los expositores de cara a una feria más virtual de aquí en adelante para poder llegar a cualquier parte del mundo, pese a que podamos volver al formato de siempre lo antes posible».

Jóvenes Diseñadores

Desde Santander a Cádiz, pasando por Málaga, Jaén y Córdoba. Estos son los lugares de origen de los 13 participantes de la cuarta edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores, un concurso que va incrementando su repercusión en cada edición.

El lugar de procedencia más lejano es Cantabria, desde donde llegarán Cantia Aparicio Ruiz y Álvaro Diego Fuentes. De la localidad gaditana de Olvera viene Santiago Zambrana Rodríguez. La provincia de Málaga estará representada por la marbellí Raquel Antelo Ramírez. Desde Andújar (Jaén) llegará Emilio Alcalá Pozuelo. Y por Córdoba habrá ocho participantes. De estos, tres cursan el grado medio de Confección y Moda del IES Colonial: los hermanos Antonio e Iván Moscoso Díaz, de la capital, y la pozoalbense Ana García Salamanca. Los otros cinco son: Lorena Ramírez Quesada, Mari Carmen Carmona Falder, Pedro Piles Ávila, Joaquín Serra Muñoz y Victoria Peralta Muñoz. Los tres primeros son de Córdoba capital y los dos últimos, de Villa del Río y La Carlota, respectivamente.

Respecto a los premios, hay un primero de 1.200 euros, que tendrá también la oportunidad de desfilar en la pasarela profesional de la 14ª edición de Fuente Palmera de Boda, prevista su celebración en octubre del 2021 (obligatorio desfilar como mínimo 10 y un máximo de 25 looks). El segundo premio son 600 euros y el tercero, 300. Habrá un cuarto premio con votaciones a través de las redes sociales. Los concursantes recibirán un diploma acreditativo de su participación y los finalistas cederán los diseños a la organización, por un tiempo limitado, para su exposición en los distintos actos publicitarios que se desarrollen hasta final del 2020. Los ganadores de las anteriores ediciones del certamen fueron el madrileño Alberto Fernández (2017), la cordobesa Laura Aguilera (2018) y el onubense Blas López (2019).