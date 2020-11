La Diputación realizará un inventario digitalizado de los 2.500 kilómetros de carreteras provinciales

La Diputación de Córdoba pondrá a disposición de la ciudadanía un inventario digitalizado de los 2.500 kilómetros de carreteras de la provincia que dependen de la institución provincial, en una iniciativa pionera que no se conoce que la haya puesto en marcha otra diputación andaluza. No obstante, no ha explicado cuándo estará terminado este inventario, que se actualizará cada año, ni cuál será la carretera sobre la que se pondrá en marcha el proyecto piloto, que comenzará este mes.

Esta iniciativa, según ha explicado en rueda de prensa Víctor Montoro, delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica, entra dentro de la estrategia provincial para el impulso digital y sostenibilidad de la provincia, y es fruto de la coordinación entre dos áreas de la institución, la que él dirige y la de Medio Natural y Carreteras.

Montoro ha señalado que “la información al servicio de la ciudadanía es muy importante y uno de los elementos que influyen en dónde vivir y seguir viviendo son las comunicaciones, por lo que se requiere tener una información actualizada y completa”.

El delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba ha explicado que “esta digitalización de nuestro Inventario de Carreteras trae consigo un salto cualitativo en múltiples áreas de trabajo, poniendo a disposición de los técnicos, pero también de la ciudadanía, un inventario fiable, eficaz y validado, que contará con la entidad suficiente para poder terminar cuestiones tan importantes como la ubicación real de ítems, límites y trazado”.

Además, ha señalado que “el uso de las tecnologías avanzadas y un trabajo cooperativo y transversal hacen viable el desarrollo y puesta en funcionamiento de proyectos como el que hoy presentamos, una digitalización que comenzará en una vía concreta de nuestra provincia y que se irá actualizando de manera constante para garantizar su fiabilidad”. “Esta Diputación se marca como objetivo prioritario atajar el despoblamiento de determinadas zonas de la provincia y es por ello por lo que se trabaja en iniciativas que como ésta vienen a mejorar las comunicaciones, elemento fundamental en la vertebración territorial”, ha continuado Montoro.

Por su parte, Francisco Palomares, delegado de Medio Natural y Carreteras, ha señalado que con este inventario digitalizado de las carreteras de la provincia se trata de “optimizar al máximo los recursos”, además de “dar otro paso adelante hacia una provincia inteligente”.

Según Palomares, lo primero es realizar un trabajo de campo por parte de los técnicos de la Diputación. “Para llevar a cabo estas funciones se plantea un levantamiento con escáner láser móvil e imágenes esféricas (Mobile Mapping System) de todas las carreteras, generando a su vez un inventario georreferenciado de elementos como la señalización vertical, horizontal, elementos de seguridad, drenaje, estructuras o gálibos, para su posterior mantenimiento y conservación”, ha explicado Palomares.

“Este proyecto pretende conseguir, principalmente, la elaboración de una cartografía actualizada y de precisión de todos los elementos existentes en la red de carreteras de nuestra competencia, así como la obtención de un instrumento de trabajo ágil y flexible que ayude a la adecuada gestión de las vías”, ha añadido Palomares.

El delegado de Medio Natural y Carreteras de la institución provincial ha señalado que “otra finalidad que se persigue es la de conseguir establecer una herramienta útil que mejore y simplifique el procedimiento de coordinación, mantenimiento, conservación y actualización de los activos de la red de carreteras”.

Según Palomares, “esta herramienta proporcionará un valor añadido fundamental para la realización de cualquier tipo de levantamiento topográfico, proporcionando una cartografía actual de referencia en la que se refleje el trazado real”.