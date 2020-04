Coronavirus: Un detenido y 77 denunciados en Cabra por saltarse el confinamiento

Las policías Local y Nacional han tramitado en Cabra desde el inicio del estado de alarma un total de 77 denuncias (61 la Policía Local y 16 la Nacional) y se ha detenido a una persona por saltarse el confinamiento. Así lo ha informado el alcalde, Fernando Priego, este miércoles al término de la comisión local de seguimiento de la crisis sanitaria del coronavirus, en una intervención telemática en la que ha afirmado que Cabra cuenta actualmente con 28 casos de personas diagnosticadas de covid-19.

Unos datos que "no son oficiales", precisaba, tras señalar que el motivo por el que el Ayuntamiento dejó de informar del número de casos diagnosticados en la ciudad "no ha sido caprichoso", pues en los primeros días de la pandemia se dieron instrucciones en la dirección de que esas cifras no se darían a nivel local sino a nivel provincial.

Así, ha anunciado que este dato se dará a conocer una vez en semana, al término de la mencionada comisión. No ha podido facilitar el número de altas que se han producido en el municipio, y en este sentido solo ha facilitado la cifra referente al distrito sanitario Sur (358). Priego ha asegurado que la situación en Cabra "está controlada", según le han traslado profesionales del distrito, añadiendo que no se puede bajar la guardia para que no se incrementen los casos positivos.

Por otro lado, el primer edil apuntaba que el hospital Infanta Margarita no se encuentra colapsado, según le ha informado su dirección, y que no hay constatado ningún caso en las dos residencias de mayores, la de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y la de la Fundación Promi.

Daba a conocer también que desde el Consistorio se ha intentado adquirir test de diagnóstico en el mercado, siendo imposible su compra, pero sí se dispone del resto de material, que está siendo puesto a disposición de las residencias de mayores.

En cuanto a la atención que se está prestando a las familias más vulnerables económicamente, se han tramitado desde los Servicios Sociales municipales un total de 175 ayudas para la compra de alimentos y productos farmacéuticos por un importe de 35.600 euros más la prestación de un catering a 12 familias con un total de 52 niños a través del programa SYGA de la Junta de Andalucía.

Respecto a otra serie de medidas de carácter extraordinario, Priego explicaba que se han convocado ayudas para aquellas pymes que las solicitaron en la convocatoria del 2019 y que no pudieron cobrarla por falta de presupuesto, para su abono en los próximos días a más de 70 empresas, sin dejar de lado la convocatoria para el presente año y para la que ya se está procediendo a su redacción.

En cuanto al tejido socioeconómico, mostraba su satisfacción por la respuesta que está teniendo el centro comercial on line puesto en marcha por la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, AECA, con la colaboración municipal, ya que el ritmo de ventas va creciendo al igual que el de las empresas que se están sumando a esta plataforma y que les está sirviendo para paliar los efectos de la crisis sanitaria.

Además, continúan las labores de desinfección de los espacios públicos gracias a la empresa de limpieza y a un grupo de agricultores que voluntariamente con sus vehículos se han sumado voluntariamente a estas tareas. Una labor que en la jornada de este 8 de abril, la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados está siendo llevada a cabo con medios de la Diputación de Córdoba.

A ese trabajo se sumarán otros, y para ello el Ayuntamiento ha solicitado la presencia de la Unidad Militar de Emergencia para proceder a la desinfección de las dependencias de la Policía Local, los juzgados y la casa-hogar de Faisem; al Infoca, ese trabajo en el mercado de abastos, la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y la Estación de Autobuses, y al Consorcio Provincial de Bomberos, el parque municipal de La Tejera, el patio del Cinestudio y las instalaciones de la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño.

