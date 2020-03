Coronavirus en Córdoba: El alcalde de Hinojosa, aislado en su casa tras dar positivo un familiar suyo

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha informado hoy que un familiar suyo está ingresado en el hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco tras haber dado positivo en coronavirus y que él se encuentra aislado en su casa cumpliendo el periodo de cuarentena.

En un comunicado publicado en la página de Facebook del Ayuntamiento, Matías González señala que, "ante los comentarios vertidos en diferentes redes sociales, me dispongo a transmitir la información pertinente con total transparencia, no habiéndolo hecho antes por no contar con los resultados sanitarios". El alcalde hinojoseño señala que un familiar suyo se encuentra ingresado en el Hospital de Pozoblanco por haber dado positivo en coronavirus, algo de lo que ha sido informado este viernes.

Desde ese momento, "y siguiendo las pautas sanitarias marcadas por el área de Epidemiología", el regidor hinojoseño se encuentra junto a su mujer aislado en su casa. Además, señala que lleva cumpliendo desde hace una semana el confinamiento en la misma decretado por el Gobierno de España.

Matías González da las gracias a todos por su interés, esperando el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanos de Hinojosa del Duque y deseando, con optimismo, que juntos superemos al Covid-19".

Finalmente, el alcalde ruega a sus vecinos que respeten las normas establecidas por el Gobierno y permanezcan en casa.