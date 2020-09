El Ayuntamiento de Puente Genil paraliza el proceso de externalización del alumbrado público

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, presentó al Pleno en la noche de este lunes un punto de urgencia en el que informó de la paralización del proceso para la externalización del servicio del alumbrado público del municipio.

Una decisión adoptada tras el recurso interpuesto por IU y a fin de "evitar que una resolución en contra produzca daños a terceros que no tienen ninguna responsabilidad en este asunto". El regidor avanzó que replantearán el expediente para que en próximos meses se pueda llevar al Pleno un nuevo pliego de condiciones y recuperar el proceso de licitación para su adjudicación. El recurso de IU recogía "tres errores graves de procedimiento que entendemos se han producido en el diseño de la licitación que finalizó el plazo el 14 de septiembre". El primero de ellos, relató Sánchez, "es que no existe un acuerdo expreso del Pleno para la prestación indirecta de un servicio como indica la Ley de Bases de Régimen Local". La Ley dice que "el Pleno tiene que discutir y aprobar o no que una prestación del Ayuntamiento se va a dar de manera directa o indirecta", prosiguió. También motiva la nulidad "un segundo error que afecta a la transparencia, y a la igualdad de oportunidades que debe regir el criterio de contratación pública".

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de IU, Jesús David Sánchez, solicitó al resto de grupos que "nos unamos al Ayuntamiento de Aguilar para que en ese municipio se mantenga la base de las ambulancias" porque su supresión, anunciada, iría en detrimento también para Puente Genil porque esta localidad, junto a Montilla y Monturque, se verán afectadas al tener que cubrir, en su caso, al municipio vecino afectado. El alcalde, Esteban Morales, trasladó que "nos hemos sumado a las reivindicaciones porque nos afecta". Mañana por la tarde (por este martes) "en la Mancomunidad haremos todos los alcaldes una reclamación conjunta", anunció.

Aumento de los robos y hurtos en el centro

Los grupos de la oposición, PP e IU, se interesaron por los robos acaecidos en el centro de la ciudad. Jesús David Sánchez afirmó que "parece que hay menudeo en el barrio de La Guita y los vecinos dicen que la situación empeora", al mismo tiempo que "comerciantes del centro están sufriendo robos". Por lo que "le ruego que nos planteemos tener policías locales en lugar de gestionando las redes sociales".

Por su parte, Sergio Velasco, portavoz del PP, también se detuvo en este turno en el tema de inseguridad ciudadana dando a conocer que "se están registrando hurtos en comercios durante el periodo de apertura y que en algún caso la patrulla no ha podido personarse". Para el PP, esto delata la "falta de efectivos tanto en la Policía Local como en la Guardia Civil, y a esto hay que sumar que tenemos policías en competencias no propias". Incidió en "el famoso bloque 12 de los pisos de La Guita", y a colación preguntó al equipo de gobierno "si tienen un plan de actuación extraordinario, si van a incrementar la vigilancia en la zona centro y va a aumentar la plantilla".

El concejal de Deportes, Seguridad Ciudadana y Tráfico, José Antonio Gómez, defendió el Plan Local de Instalaciones Deportivas, que fue respaldado por unanimidad (PSOE, PP, IU y Cs). Se trata de un documento de unas 300 páginas que contiene información detallada y elaborada sobre el censo de instalaciones y su estado de conservación, la necesidad de instalaciones concretas, determina los nuevos equipamientos que debe proyectar el Consistorio y planifica su construcción con una aproximación presupuestaria. En este sentido, y según recoge el estudio, el órgano local debería invertir unos cuatro millones de euros en la mejora y la ampliación de oferta de instalaciones deportivas. Se trata de un requisito indispensable para acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía.

También acordaron la propuesta de la concejala de Presidencia, Hacienda, Personal y Turismo, Ana María Carrillo, por la que se rectifica puntualmente el Inventario de Bienes Inmuebles para la alteración de la calificación jurídica del inmueble municipal. Se cederá parte del número 136 en La Pitilla para la creación de una escuela de Mountain Bike.

No salieron adelante las mociones del PP para la creación de un plan de gestión sobre la arboleda local ni la ordenanza planteada por IU para que se destinen los parques y plazas a su fin principal. El equipo de gobierno sustentó la negativa en que se está haciendo lo que solicitaban estos grupos.